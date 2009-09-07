Genelkurmay, milliyetçiliği 'çizgi'yle anlatıyor!

Genelkurmay Başkanlığı, Türk milliyetçiliğini ve Türklük kavramını yeni nesillere anlatmak için çizgi roman hazırlattı.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATESE) tarafından hazırlanıp yayımlanan “Çizgilerle Atatürk” çizgi roman serisinin ilki “Atatürk ve Milliyetçilik”, ikincisi “Atatürk ve Cumhuriyetçilik” adını taşıyor. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının anlatıldığı çizgi romanda, demokratik açılım sürecinde tartışma konusu olan milliyetçilik kavramına geniş vurgu yapılıyor. İlk meclis, balolar, yabancı misyon temasları, öğrenciler ve değişik toplum kesimlerinden oluşan figürlerin kullanıldığı çizgi romanda, Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ayrı bir başlıkla anlatılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını korumayı ve Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı amaç edinen Atatürk milliyetçiliğinin, kapalı bir toplum anlayışını reddettiği, gerekli durumlarda çağdaşlaşmaya katkı sağlayabilecek başka ülkelerin deneyimlerinden yararlanmayı önerdiği kaydediliyor.



Türklük kavramına da vurgu yapılan bu bölümde, “Atatürk milliyetçiliği ümmetçiliğe karşıdır. Çağdaş ve laik bir milliyetçiliktir. Toplumun her kesiminde Ulusal kimlik bilincinin canlı tutulmasını ister. Dini, mezhebi etnik kökeni ne olursa olsun kendini Türk kabul eden herkesi Türk sayar” deniliyor. Çizgi romanın ikincisi “Atatürk ve Cumhuriyetçilik” adını taşıyor ve Atatürk hakkındaki “diktatörlük” iddialarına yer veriliyor. Hitler ve Mussolini ile yapılan karşılaştırmanın ardından bir gencin “Paşam, size diktatör diyorlar, ne dersiniz” sorusuna Atatürk’ün verdiği “Diktatör olsaydım, sen bana şimdi bu soruyu soramazdın” yanıtı dile getiriliyor. Atatürk’ün hoşgörü sınırı değişik örneklerle vurgulandığı bu bölümde ayrıca “Cumhuriyet’in erdemi”, “Atatürk’ün yargıç kararına saygısı”, “Atatürk ve adalet” gibi başlıklarla anlatılıyor.