Genelkurmay: Türkiye darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır

Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten atanan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, milletin meydanlara inerek, ülkeyi darbecilere bırakmadığını belirterek, "Darbe teşebbüsü TSK emir komuta zinciri tarafından reddedilmiştir. Türkiye, darbeler ve cuntalar dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmştır" diye konuştu.

Org. Ümit Dündar, Ankara Jandarma Okullar Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu ve İstanbul İkinci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu başta olmak üzere toplam bin 563 asker tutuklandığını, ifade ederek, "Darbe teşebbüsü içinde yer alan 104 kişi ölü olarak ele geçirilmiştir" dedi.



Dündar, "paralel yapı" konusunda da, "Türkiye demokrasiye bağlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Paralel devlet yapılanmasını ordumuzdan temizleme kararlılığımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Orgeneral Ümit Dündar'ın açıklamasının tam metni şöyle:

1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, gerek emniyet teşkilatının, gerekse savcıların darbe teşebbüsü karşısında gereken tedbirleri hızla alarak sürecin önünü kestiklerini belirterek, "Devleti ve milletiyle el ele veren, tarihi bir dayanışma örneği sergileyen Türkiye, bu darbe girişimini akamete uğratmıştır. Ancak bu girişim sırasında Türkiye, maalesef kendi Meclisini, kendi kurumlarını bombalayan, kendi vatandaşına kurşun sıkan bir grubun cinnetine şahit olmuştur. Ülkesini koruması için kendisine emanet edilen silahları kendisine çevirenlerin sergiledikleri alçaklığı bu millet asla unutmayacaktır" dedi.

Dündar, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, dün saat 22.00 sıralarında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde emir komuta zinciri dışında bir askeri hareketlilik başladığını, kısa sürede yapılan bir değerlendirme sonucunda bu hareketliliğin Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış olan çeşitli rütbelerden bir grup asker tarafından başlatılan bir darbe girişimi olduğunun anlaşıldığını anlattı.

Dündar, Genelkurmay Karargahı'nda ve diğer görevlerdeki çok sayıda komutanın darbe komutasında bulunan kişiler tarafından ele geçirilerek, ilk anda bilinmeyen yerlere götürüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ankara ve İstanbul yanında çeşitli şehirlerimizde de devlet kurumlarını ve yönetimi ele geçirmeye yönelik faaliyetler tespit edilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve bazı zırhlı birlik unsurlarının ağırlıklı olarak içerisinde yer aldığı görülen darbe teşebbüsü Türk Silahlı Kuvvetleri emir ve komuta zinciri tarafından ilk andan itibaren reddedilmiştir.



Bu durum darbecilerin medya ve internet gibi enformasyon araçlarıyla giriştikleri algı operasyonunu kısa çökertmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimiz Türk Silahlı Kuvvetleriyle tam bir dayanışma içerisinde demokrasinin ve hukuk devletinin yanında yer alarak bu darbe girişimini önlemişlerdir."

Orgeneral Dündar, darbe teşebbüsünün anlaşılmasından itibaren milletin sokaklara inerek, tankların önüne geçerek meydanı darbecilere bırakmayarak demokrasiye ve Cumhuriyete sahip çıktığını vurguladı.

Genelkurmay Başkan Vekili Dündar, şunları kaydetti:

"Gerek emniyet teşkilatımız gerekse savcılarımız darbe teşebbüsü karşısında gereken tedbirleri süratle alarak sürecin önünü kesmişlerdir. Devleti ve milletiyle el ele veren, tarihi bir dayanışma örneği sergileyen Türkiye, bu darbe girişimini akamete uğratmıştır. Ancak bu girişim sırasında Türkiye, maalesef kendi Meclisini, kendi kurumlarını bombalayan, kendi vatandaşına kurşun sıkan bir grubun cinnetine şahit olmuştur. Ülkesini koruması için kendisine emanet edilen silahları kendisine çevirenlerin sergiledikleri alçaklığı bu millet asla unutmayacaktır. Azim ve kararlılıkla devletine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin asla endişesi olmasın ki Türkiye, darbeler ve cuntalar dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır."

"Tuğgeneral Sadık Köroğlu ve Tuğgeneral Özkan Aydoğdu tutuklanmıştır"

Dündar, şu bilgileri paylaştı: "Darbe teşebbüsü sırasında şu ana kadar tespit edilen 41'i polis, 2'si asker, 47'si sivil olmak üzere 90 şehidimiz vardır maalesef. Yaralılarımızın sayısı ise bin 154'tür. Şu ana kadar darbe teşebbüsüne karıştığı tespit edilen Ankara'da Jandarma Okullar Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Sadık Köroğlu ve İstanbul'da İkinci Zırhlı Tugay Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Özkan Aydoğdu başta olmak üzere toplam bin 563 asker tutuklanmıştır.



Yine şu ana kadarki tespitlerimiz ışığında darbe teşebbüsü içerisinde yer alanlardan 104 kişi çatışmalarda ölü olarak ele geçirilmiştir."

Türkiye'nin, ihanet teşebbüsünün üzerinden gelerek demokrasiye ve hukuk devletine olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiğini belirten Dündar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak darbeye karışan herkesle birlikte paralel devlet yapılanması mensuplarının tamamının ordumuzdan temizlenmesi konusunda kararlı olduğumuzu açıklıkla ifade etmek isterim. Devletine ve milletine ihanet eden hiç kimse cezasız kalmayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, demokratik hukuk devletinde olması gerektiği gibi milletinin emrinde bir kurum olarak çalışmaya devam edecektir. Demokrasi ve milli iradeye sahip çıkan tüm siyasi partilere ve medya kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Genelkurmay Başkanımız görevine başlamış durumda"

Dündar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın durumuna ilişkin bir soruya, "Son durum, basından da takip ettiğiniz gibi Sayın Genelkurmay Başkanımız harekat bölgesinde görevine başlamış durumda. Diğer komutanlarımızdan da şu anda herhangi bir bilgi vermem mümkün değil." karşılığını verdi.

Bir soru üzerine de Dündar, "Şu anda temas kuramadığımız komutanlarımız içerisinde (Donanma Komutanı) Veysel Kösele amirimiz de bulunmaktadır." dedi.

Ümit Dündar, şu ana kadar sadece Genelkurmay Başkanı Akar ile temas kurduklarını söyledi.