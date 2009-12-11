Genelkurmay, 'meslek liselilerini' dışladı

T24 - Güvenlikçi ve hizmetli kadrosuna 16 personel alacağını duyuran Genelkurmay Başkanlığı, söz konusu alımlara "Meslek Liseleri Hariç" şartını koydu.

Uygulama, Genelkurmay'ın sitesinde "Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ile bağlı birlikleri için açıktan memur alımı" başlığı ile bir ilan yayınladı. 2'si bayan toplam 14 hizmetli kadrosu için alınacak personelde aranacak nitelikler başlığı altında "Lise mezunu (meslek liseleri hariç) olmak." denildi. 2 bayan güvenlik görevlisi kadrosu için de "Lise mezunu (meslek liseleri hariç) olmak, 5188 Sayılı özel güvenlik eğitim sertifikası almış olmak veya meslek yüksek okulu özel güvenlik ve koruma veya savunma ve güvenlik bölümü mezunu olmak, (boyu 165 cm ve yukarı) olmak." şartı yazıldı. Meslek liselerin de ''güvenlik ve sosyal hizmet'' bölümleri bulunduğu gözardı edildi.

Öte yandan bu iki kadro meslek lisesi mezunlarına kapalı tutulurken, aşçı, santral operatörü, elektrik teknikeri, garson kadroları ise meslek liselilere açık tutuldu. KPSS'ye girmiş olmak ve kadroya göre değişen oranlarda puan şartı da aranan memur adaylarında değerlendirilmeye tabi tutulacaklara ait isim listeleri, 21 Aralık 2009 günü www.tsk.tr adresindeki internet sitesinden duyurulacak. Böylece Genelkurmay'da görev yapacak hizmetli ve güvenlikçiler meslek liseli olmayacak.