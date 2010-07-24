-GENELKURMAY MEHTERAN BÖLÜĞÜ ŞAM'DA ŞAM(A.A.) - 24.07.2010 - Genelkurmay Başkanlığına bağlı Mehteran Bölüğü Suriye'nin başkenti Şam'da konser verdi. Suriye'ye ilk kez gelen Mehteran Bölüğü'nün Emeviye Meydanı'ndaki Teşrin Parkı'nda gerçekleştirdiği konsere, Suriyeliler yoğun ilgi gösterdi. Sinevizyon gösterisi ile Mehteran Bölüğü'nün kuruluşunun ve öneminin de anlatıldığı konseri izlemek üzere Halep'ten ve Şam'a yakın şehirlerden de gelenler oldu. Türk bayraklarının açıldığı konseri değerlendiren El Hayat Gazetesi'nin Şam Temsilcisi İbrahim Hamidi, "En ilginç olanı izleyicilerin tepkileriydi. Buradaki izleyiciler elit insanlar değiller, ortalama düzeydeki insanlar ve Türkçe bilmiyorlar, ancak konserle birlikte hareket ettiler, tempo tuttular. Bu benim için çok şaşırtıcıydı" dedi. Türkiye ve Suriye'nin ortak tarihi paylaştığını vurgulayan Hamidi, "(Mehteran Bölüğü'nün) müzik ve ritmi bizim de kültürümüzün bir parçası" diye konuştu. Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Mahir Aliyev, tarihi bir yolculuk yaptığını konserin kendisine Türk büyüklerini ve zaferlerini hatırlattığını söyledi. Aliyev, "Suriyeliler müziğe katıldılar. Bu çok hoş bir duygu" dedi. Konseri izlemek üzere Halep'ten Şam'a gelen Abdulkadir Ahmed, Türkmen kökenli olduğunu belirterek, "Konser, bana esasımı düşündürdü. Keşke aramızdaki mayınları da kaldırsalar. İki ülkeye giriş-çıkış serbest olsa" diye konuştu. İmad El Sarayri ise konsere katılanların müzik dinlemenin yanı sıra, Osmanlı ordusunun nasıl müzik yaptığını da öğrendiğini söyledi. El Sarayri, "Bu tür faaliyetleri hem Şam'da hem de bütün Suriye'de daha fazla görmeyi arzu ediyoruz" dedi. Mehteran Bölüğü, Homs Belediyesi'nin Şövalyeler Kalesi Festivali'nin açılış konserini vermek üzere Suriye'ye davet edilmişti. Suriye'de ilk kez konser veren Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü, dün de Homs'taki tarihi Şövalyeler Kalesi'nde kısa bir performans sergilemişti.