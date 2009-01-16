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Genelkurmay: Masumiyet karinesi ihlâl ediliyor

Genelkurmay Ergenekon ile ilgili açıklamasında, adil yargılama hakkının ihlal edildiğini açıkladı.

16 Ocak 2009 02:00

Genelkurmay'ın 2009'daki ilk basın brifinginin özel bir bölümü devam eden adli olaylara ayrıldı. Genelkurmay açıklamasında, adil yargılama hakkının ihlal edildiğini açıkladı.

Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmaya ilişkin olarak, soruşturma dosyasının incelenmesi ve belgelerden suret alınmasına bile kısıtlama kararı verildiğini hatırlatarak, "Buna rağmen, temel insan hakları, Anayasanın 38'inci maddesinde yer alan 'Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimsenin suçlu sayılamayacağı' hükmü, 'masuniyet karinesi', 'adil yargılanma hakkı' gibi en temel hukuk ilkelerinin ihlal edildiği görülmektedir. Sorumlu olması beklenen kesimlerin yarattığı bu hassas ortam, kişilere, kurumlara, yargıya ve nihayetinde devlete de büyük zararlar vermektedir" dedi.

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