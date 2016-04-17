Genelkurmay: Mardin, Hakkâri ve Şırnak'ta 15 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de 13 PKK'lının öldürüldüğünü, iki PKK'lının da cenazesinin bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, 3 PKK mensubunun da teslim olduğu bilgisine yer verildi.



TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Mardin / Nusaybin'de devam eden operasyonda; yedi bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, iki bölücü terör örgütü mensubu terörist teslim olmuş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 244'dür.), sekiz el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 537'dir.).



Şırnak'da devam eden operasyonda; dört bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, bir bölücü terör örgütü mensubu terörist teslim olmuş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 212'dir.), dokuz el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 603'tür.)



Hakkari / Yüksekova'da devam eden operasyonda; iki bölücü terör örgütü mensubu terörist ölü olarak ele geçirilmiş, bir bölücü terör örgütü mensubu terörist cesedi bulunmuş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 177'dir.), bir adet G3 Piyade Tüfeği, dört adet şarjörü, 363 adet G3 fişeği, yedi adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 33 adet Kaleşnikof fişeği, dört adet tabanca, yedi adet tabanca şarjörü, 53 adet tabanca fişeği, altı adet av tüfeği, 27 adet av fişeği, üç adet kurusıkı tabanca, üç adet şarjörü, bir adet gündüz görüş el dürbünü, bir adet uyku tulumu, üç adet büyük tüp, iki adet küçük tüp ele geçirilmiş, 11 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 264'tür.)"