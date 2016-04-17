T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay: Mardin, Hakkâri ve Şırnak'ta 15 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Açıklamada, 3 PKK mensubunun da teslim olduğu bilgisine yer verildi

17 Nisan 2016 16:23

Genelkurmay Başkanlığı, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de 13 PKK'lının öldürüldüğünü, iki PKK'lının da cenazesinin bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, 3 PKK mensubunun da teslim olduğu bilgisine yer verildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mardin / Nusaybin'de devam eden operasyonda; yedi bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, iki bölücü terör örgütü mensubu terörist teslim olmuş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 244'dür.), sekiz el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 537'dir.).

Şırnak'da devam eden operasyonda; dört bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, bir bölücü terör örgütü mensubu terörist teslim olmuş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 212'dir.), dokuz el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 603'tür.)

Hakkari / Yüksekova'da devam eden operasyonda; iki bölücü terör örgütü mensubu terörist ölü olarak ele geçirilmiş, bir bölücü terör örgütü mensubu terörist cesedi bulunmuş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 177'dir.), bir adet G3 Piyade Tüfeği, dört adet şarjörü, 363 adet G3 fişeği, yedi adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 33 adet Kaleşnikof fişeği, dört adet tabanca, yedi adet tabanca şarjörü, 53 adet tabanca fişeği, altı adet av tüfeği, 27 adet av fişeği, üç adet kurusıkı tabanca, üç adet şarjörü, bir adet gündüz görüş el dürbünü, bir adet uyku tulumu, üç adet büyük tüp, iki adet küçük tüp ele geçirilmiş, 11 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 264'tür.)"

ETİKETLER

pkkaskergenelkurmayetkisizoperasyonhaber

İlgili Haberler

Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan saldırıların yoğunlaştığı Kilis'e gitti

Akar ve Fidan'ın, Valilikteki görüşmelerini sürüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24