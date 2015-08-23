Van'da kıaçırılan 11 gümrük memurundan 2 kişi serbest

Genelkurmay Van'ın Saray İlçesinde kaçırılan 11 gümrük memuru ve bir şöförün PKK tarafından kaçırıldığı açıklandı. Daha sonra bir kadın memur ve şöför serbest bırakıldı. 10 Ağustos’ta Hakkari’de PKK tarafından kaçırılan 10 gümrük memurundan da haber alınamıyor.

TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Van İli Saray İlçesinde, Bölücü Terör örgütü mensubu teröristler tarafından, Kapıköy Sınır Kapısında görevli 11 Gümrük Muhafaza Memuru ve araç sürücüsü kaçırılmıştır."

Haber alınamayan personelden bir kadın ile şoför serbest bırakıldı

Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan döndükleri sırada PKK’lılarca kaçırılan gümrük personellerinden bir kadın ile şoför serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, İran sınırındaki Kapıköy Gümrük Müdürlüğü'nde görev yapan ve 21 Ağustos'ta kent merkezine gelmek üzere yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan gümrük personelini arama çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar herhangi bir bulguya rastlanmazken, personel arasında bulunan bir kadın ile sürücü bugün serbest bırakıldı.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen iki kişinin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Van Valiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, Kapıköy Gümrük Müdürlüğünde görevli 11 gümrük muhafaza memuru ve bir şoförün bulunduğu minibüsün, 21 Ağustos'ta mesai bitiminin ardından şehir merkezine gitmek üzere yola çıktığı ancak kendilerinden bir daha haber alınamadığı duyurulmuştu.

Hakkari’de memurlardan 14 gündür haber alınamıyor

Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı'nda görev yapan ve bir süre önce hizmet vermeye başlayan Çukurca ilçesindeki Irak sınırında bulunan Üzümlü Sınır Kapısı'nda geçici olarak görevlendirilen 10 gümrük muhafaza memuru, 10 Ağustos sabah saatlerinde Yüksekova'dan Çukurca'ya gitmek üzere minibüsle yola çıkmıştı.

Gümrük memurlarının görev yerlerine gitmediklerinin tespit edilmesi üzerine telefonla ulaşmaya çalışan diğer görevliler, konuyu Kaymakamlığa bildirmiş ancak güvenlik güçlerinin personeli bulma çalışması sonuçsuz kalmıştı.

Memurların aileleri o tarihten bu yana endişe ile yakınlarını bekliyor.