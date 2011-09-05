Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korg. İsmail Hakkı Pekin tutuklandı

T24 - “Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri” davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 14 sanık arasında bulunan ve Merkez Komutanlığına teslim olan İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne getirildi. Pekin burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





İstanbul Merkez Komutanlığına teslim olmasının ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne getirilen Pekin, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Pekin'e Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese tarafından yasal hakları hatırlatılarak, yakalama emrine karşı beyanı alındı.



Mahkeme, Pekin'i, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" ve "terör örgütü yöneticisi olmak" suçlarından tutukladı.



Evli ve 2 çocuğu olduğunu, 5 bin 500 lira aylık geliri bulunduğunu, lojmanda oturduğunu söyleyen Pekin, 1972 yılından itibaren 40 yıldır giydiği şerefli üniformasına bugüne kadar leke sürdürmediğini ifade ederek, teğmen rütbesiyle Kıbrıs Barış Harekatına katıldığını kaydetti. Kendisine tebliğ edilen görevleri şevkle yerine yetirdiğini, ast ve üstleriyle uyum içinde çalıştığını dile getiren Pekin, MİT, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordine içinde çalıştığını kaydetti.



Andıç Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde yasal ve resmi olarak hazırlandı



"Hayatım boyunca hukukun içinde kalmaya özen gösterdim. Bana atfedilen utanç verici, onur kırıcı, işlemediğim suçtan dolayı karşınızda bulunmaktan ıstırap duymaktayım" diyen Pekin, "İnternet andıcı belgesi, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde hazırlanan yasal ve resmi belgedir. Askeri çalışma ve yazışma usullerine uygun yasal ve resmi bir belgedir. Onaylanmasına müteakip, uygulamaya emirle geçilen bir belgedir. Bu belgedeki benim parafımın bulunması koordine amaçlıdır" şeklinde konuştu.



Pekin, kendisinin bu dokümanda, sadece terör örgütünü destekleyen internet sitelerinin takip edilmesi için parafı olduğunu belirterek, internet andıcı belgesinde isimleri bulunan 430 sitenin açık istihbarat amacı ile takip edildiğini ifade etti.



On yıldır yayın yaptığı iddia edilen sitelerin geçmişiyle ilgili bilgisinin olmadığını ifade eden Pekin, terör örgütüne destek verdiği için takip edilen siteler yüzünden müebbet hapis istemiyle yargılanmanın adil olmadığını dile getirdi.



İnternet Andıcı, belgesinin basında yer alması üzerine görevi gereği inceleme yaptırdığını söyleyen Pekin, söz konusu andıcın geçmişte yayın yapan sitelerle ilgisi bulunmadığını yeni kurulacak 4 site için hazırlandığını anlattı.





Korgeneral Pekin majör depresifmiş



Korgeneral Pekin'in avukatı Orhan Önder de "Belgenin hazırlanmasında hiçbir ilgisi bulunmayan bir insan varsa o da müvekkilimdir. İsmail Hakkı Pekin, sadece belgenin altına koordinasyon amacıyla imza atmıştır. Sitelerin yayınlarıyla hiçbir alakası yoktur. Ne karar ne de icra makamındadır. İnternet andıcı denilen belgeyi, ilgili kişilerin parafını gördükten sonra paraflamıştır. Faaliyet kurumsal silsile içinde yürümüştür" dedi.



Pekin'nin, majör depresyon tanısıyla psikiyatride yattığını belirten Önder, hayati bir hastalıkla mücadele eden bir oğlu, yine burnundan beslenen annesi olduğunu söyledi.



Savcı Mehmet Ali Pekgüzel de sanığın üzerine atılı suç mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi ve delileri karartma gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararı açıklayan Başkan Hasan Hüseyin Özese, sanığın üzerine atılı suç, delilleri karartma ve kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu gerekçe göstererek, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" ve "terör örgütü yöneticisi olmak" suçlarından tutuklanmasına hükmedildiğini açıkladı.



Tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından merkez komutanlığına bağlı subaylar tarafından cezaevine teslim edilmek üzere salondan çıkarılan Pekin, "Ergenekon" davasını izlemeye gelenler tarafından alkışlandı.



Mahkemenin yakalama emri çıkarttığı 14 sanıktan Pekin, birlikte ile emekli Orgeneral Hasan Iğsız'ın da aralarından bulunduğu 10 kişi tutuklanmış oldu.





