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Genelkurmay: İstifaların, TSK'ya zarar verdiğini düşünenler yanılgı içindeler

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler’den ayrılan personel sayısından yola çıkarak yapılan haberleri sert bir dille eleştirdi.

06 Şubat 2013 19:05

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler’den ayrılan personel sayısından yola çıkarak yapılan haberleri eleştirdi.

Çok sayıda pilotun TSK’dan istifa ettiğine ilişkin yapılan haberlerle ilgili olarak Genelkurmay Başkanılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

1. Bazı basın yayın organlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan personel sayılarından yola çıkılarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde emir komuta zafiyeti bulunduğu iddialarına yer verildiği üzüntüyle görülmektedir.

2. Türk Silahlı Kuvvetlerinde, istekle istifa/emeklilik Ocak-Şubat aylarında gerçekleşmektedir. Kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılacak personelin işlemleri devam etmektedir. İşlemler tamamlandıktan sonra kamuoyuna bilgi sunulacaktır.

3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dinamik ve kurumsal yapısı nedeniyle, ayrılan her personelin yerine, aynı ehliyette başka bir personelin görevlendirildiği ve istifa/emekliliğin doğal, kişisel bir hak olduğu unutulmamalıdır.

4. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, kendisine verilen her türlü kutsal vatan görevini başarı ile yerine getirme azim ve gayreti içindedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde emir komuta zafiyeti olduğu iddiası gerçek dışı olup; bu iddia, hâlen kendilerine tevdi edilen kutsal vatan hizmetini, vatan-millet-bayrak sevgisiyle önemli ölçüde özveri ve fedakârlıkla yerine getiren personelimize karşı yapılan büyük bir haksızlık olarak değerlendirilmektedir.

5. Gündem yaratarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verebileceğini düşünenler, büyük bir yanılgı içindedirler. Yıkıcı mahiyet taşıyan söylem ve yayınların, Devletimizin gücüne ve itibarına önemli ölçüde zararlar verebileceği daima göz önünde tutulmalı ve Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden yapılacak bu tür girişimlerin ülkemize yönelik en büyük kötülük olabileceği dikkate alınmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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