'Genelkurmay istemedi, bedelli askerlik rafa kalktı'

Genelkurmay Başkanlığı'nın Başbakan Ahmet Davutoğlu'na verdiği brifing sonrası bedelli askerlik düşüncesinin rafa kalktığı öne sürüldü.

Habertürk gazetesinden Murat Gürgen’in haberine göre Genelkurmay, üç neden öne sürerek bedelli askerlik uygulamasına karşı olumsuz görüş bildirdi.

Genelkurmay, askerlik sürelerinin kısaltılmasının ardından, özellikle 6 ay kısa dönem askerlik yükümlülerinin iç güvenliğe katkısının çok sınırlı olduğunu belirtti. Bedelli askerlik uygulamalarının mali imkânları yetersiz kesimlerde yarattığı rahatsızlığa ve bölgesel gelişmelerin ortaya çıkardığı güvenlik risklerine işaret edildi. Karargâhın olumsuz bakışı karşısında, bedelli askerlik uygulaması düşüncesinin kesinlikle rafa kaldırıldığı ifade edildi.