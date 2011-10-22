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Genelkurmay: İki günde 49 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Çukurca'da 24 şehidin verilmesinin ardından başlayan operasyonlarda 49 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.

22 Ekim 2011 03:00

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Çukurca'da 24 şehidin verilmesinin ardından başlayan operasyonlarda 49 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.


Operasyonlarda 50'yi aşkın PKK'lının öldürüldüğü iddia edildi


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Çukurca bölgesinde sürdürülen operasyonda elde edilen sonuçlar açıklamada şöyle ifade edildi:


"- 20 Ekim 2011 saat 23.00 sıralarında tespit edilen 10-15 kişilik terörist gruba,


- 22 Ekim 2011 saat 02.30-08.30 arasında Kazan Vadisinde tespit edilen 35 kişilik terörist gruba karşı önce topçu ve müteakiben Hava Kuvvetleri uçakları ile ateş açılmış, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği İnsansız Hava Aracı (İHA) görüntülerinden tespit edilmiştir. Bugün saat 15.00 sıralarında 35 teröristin cesedine ulaşılmıştır. Aynı saatlerde Kazan Vadisi/Cevizli bölgesinde ilk gün çıkan çatışmalarda öldüğü değerlendirilen 7 terörist cesedi bir mağara içerisinde bulunmuştur.


- Topçu ve Hava Kuvvetleri ile ateş altına alınan ve Kazan Vadisinde etkisiz hale getirilen 35 teröristin olduğu bölgeye, 22 Ekim sabah saatlerinde Özel Birliklerin helikopter ile sevk edilmesiyle başlatılan operasyonda bir grup terörist ile karşılaşılmış ve çıkan çatışma sonucu 7 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.


Sonuç olarak son iki günde toplam 49 terörist etkisiz hale getirilmiştir.


- Ayrıca operasyon bölgesi dışında, 21 Ekim saat 21.10 sıralarında Şemdinli/Aktütün güneyinde 20-22 kişilik terörist gruba karşı önce topçu, akabinde Hava Kuvvetleri tarafından ateş açılmış, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği İnsansız Hava Aracı (İHA) görüntülerinden tespit edilmiştir."


Genelkurmay Başkanlığı şaptığı açıklamada, sınır ötesinde birkaç, yurt içinde iki ayrı bölgede başlatılan operasyonlar devam ettiğini de vurguladı.

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