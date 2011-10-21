-Genelkurmay: ''Harekat Çukurca ağırlıklı'' ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütüne yönelik kara ve hava operasyonlarının büyük bölümünün ağırlıklı olarak Çukurca bölgesinde sürdürüldüğünü, sınır ötesindeki Irak'ın kuzeyinde ise birkaç noktada kara ve hava harekatına devam edildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, dün yapılan açıklamada, yurt içinde ve yurt dışında beş ayrı noktada 22 taburla operasyonların devam ettiğinin belirtildiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi: ''Medya organlarında, bu açıklamamızın yanlış yorumlanarak, yapılan operasyonların tamamının yurt dışına yönelik olduğuna dair yazı ve yorumlara yer verildiği görülmüştür. Kara ve hava operasyonlarının büyük bir bölümü yurt içinde, ağırlıklı olarak Çukurca bölgesinde sürdürülürken Irak kuzeyinde, sınır ötesinde birkaç noktada kara ve hava harekatına devam edilmektedir.''