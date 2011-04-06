-GENELKURMAY: GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Genelkurmay Başkanlığı tarafından Bursa'da düşen helikopter enkazının güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, helikopter kazasının öğrenilmesi üzerine, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Bandırma'da konuşlu bir AS-532 Cougar arama-kurtarma helikopterinin ve Orhangazi İl Jandarma Komutanlığına bağlı 4 jandarma asayiş timinin görevlendirilerek, kaza bölgesine sevk edildiği belirtildi. Görevlendirilen helikopter ile arama-kurtarma personelinin bir askeri tabip ile birlikte, 12.01'de düşen helikopterin enkazını tespit edip kurtarma faaliyetine başladığı, jandarma timlerinin de 12.30'da kaza mahalline ulaşarak arama-kurtarma faaliyetlerine katıldığı ifade edildi. Kazada, yardımcı pilotun hayatını kaybettiğinin, birinci pilotun ağır yaralandığının ve teknisyenin ise yara almadan kurtulduğunun belirlendiği, arama kurtarma helikopterinin, ağır yaralı pilotu, askeri tabip nezaretinde kaza mahallinden alarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi. Helikopter enkazına sıkışan ikinci pilotun cesedinin ise jandarma asayiş timleri ve Bursa Valiliğince gönderilen arama kurtarma ekibi tarafından çıkarılıp ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesine gönderildiği bildirildi. Açıklamada, helikopter enkazının güvenliğinin sağlanması konusunda da gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.