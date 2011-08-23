Genelkurmay dinleme cihazlarını MİT'e devrediyor

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığı’nca telefon dinlemesi yapılmasına ilişkin bir soru üzerine ''Genelkurmay Başkanlığı dinleme cihazlarını Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) devrediyor'' dedi.







Bakan Yıldırım, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Ahlatlıbel Telekom Evi’ndeki iftar yemeğinde bir araya geldi.



Soruları yanıtlayan Yıldırım, terör örgütü PKK’nın internet üzerinden bir takım çalışmalar gerçekleştirdiğini hatırlatılarak, buna yönelik herhangi bir erişim engelleme çalışmasının yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine, "Terör örgütünün internet haberleşmesi üzerine herhangi sınırlayıcı bir çalışma yok" diye konuştu.



Terör olaylarının yaşandığı bölgelerde yolların asfaltlanmasına yönelik çalışma bulunup bulunmadığı sorusuna karşılık Bakan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Zaten ’Güvenlik Yolu’ adı altında yollar yapılıyordu, yapılıyor. Ancak bu çözüm değil. Terör örgütü bombayı gidip menfeze koyuyor. Yolların asfaltlanması çözüm getirmiyor. Nitekim Çukurca’da da maalesef menfez içerisine çok büyük miktarda patlayıcı döşeyerek ve uzaktan kumandayla bile değil kablo döşeyerek patlatmışlar."



Çukurova Havalimanı ihalesinin sorulması üzerine, ihale ilanına bugün çıktıklarını bildiren Yıldırım, "Çukurova Havalimanı’nı 3 yılda tamamlayacağız. Kamulaştırmanın yüzde 25’ini bitirdik, geriye kalanı da ihale süresinde tamamlanacak" diye konuştu.



Kanal İstanbul Projesine yönelik bir soruya karşılık Yıldırım, projenin etüt ve altyapı çalışmalarının 2 yıl süreceğini, daha sonra projelerin hazırlanacağını ve YİD modeli ile ihale edileceğini bildirdi.



İstanbul Boğazı’na yapılacak üçüncü köprü ihalesinin bu ay gerçekleştirilmesinin planlandığını ancak şartname satın alan firmaların talepleri üzerine ihaleyi önce Kasım ayına, son olarak da 10 Ocak 2012 tarihine ertelediklerini anlatan Yıldırım, "Atatürk Havalimanı’nda herhangi bir kapasite artışı yapılacak mı?" şeklindeki soru üzerine de "Yeterince kapasite artışı oluşturduk. Normalde uçak trafiği kapasitesi 600 civarındaydı, biz bine çıkardık" dedi.

"Keçiören metrosunu 3 yıl, diğerlerini 2 yıl sonra açarız"



Bakan Yıldırım, Ankara’da yarım kalan metro hatlarına ilişkin de "İhaleleri yaptık. Eylülde değerlendirme aşamasını bitireceğiz. Keçiören metrosu 3 yılda, diğerleri 2 yılda tamamlanır" dedi.



Başka bir soru üzerine Yıldırım, Somali’deki mevcut havaalanını yenileyeceklerini ve bazı yolları yapacaklarını söyledi.



Yüksek Hızlı Tren hatlarına ilişkin bir soruya da Yıldırım, "Ankara-İzmir hattının ilk etabı olan Ankara-Afyonkarasihar kesiminin ihalesini bu yıl yapacağız" yanıtını verdi.



Ulaştırma hizmetlerinin seçim sonuçlarına etkisini değerlendirmesi istenen Yıldırım, "O var, zaten ortada. Ağırlıklı olarak sağlık, ulaştırma ve öteki sektörler etkili oldu. Bir de Sayın Başbakanımızın şahsi etkisi var" diye konuştu.



İletişim hizmetlerine yönelik vergilendirmeye ilişkin başka bir soruya karşılık Yıldırım, şöyle konuştu:



"Mümkün mertebe bu konuları vergicilerle az görüşmeye çalışıyorum. Anlattıkça yeni vergi çıkarıyorlar. Bu vergi sistemi iletişimde çok sürdürülebilir değil. Buradaki hizmet kalemlerini vergilendirmek, iletişimin, teknolojik gelişmenin önünü tıkamak demek. Bunu maliyeciler de anlamış durumda. Vergi, teknolojinin gelişmesini, katma değerli hizmetlerin yaygınlaşmasını biraz yavaşlatıyor."

"Sadece adı geçen kişiler de dinlenebiliyor"



Binali Yıldırım, cep telefonlarının dinlendiği iddialarına ilişkin de şunları kaydetti:



"Bu konuda bir gerçek yok. Bir algı var. Şu anda Avrupa’nın en çok konuşan ülkelerindeniz. Paylaşım sitelerinin ikisinde de Avrupa birincisiyiz. İngiltere’de dinleme yapılması sadece İçişleri Bakanının onayına bağlı. Herhangi bir mahkeme onayı gerekmiyor. Biz de mahkeme kararı olmadan dinleme yapılamıyor. Bir de dinlendiği yönünde herhangi bir şikayette bulunan yok. Savcılar dosyada ayıklama yapmıyor. Olduğu gibi herşeyi dosyaya koyuyor. İki kişinin dinlenmesinde adı geçen üçüncü şahıslar da savcılık dosyalarında yer alabiliyor. Konuyla ilgisi olmayan üçüncü şahıslar da işin bir parçası gibi oluyor. En büyük çarpıklıklardan biri bu. Aslında bunlar dosyaya girmeden ayıklanabilir. Bizde yasal olarak herhangi bir sorun yok ama uygulamada sorun var."



Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığı’nca telefon dinlemesi yapılmasına ilişkin bir soru üzerine "Genelkurmay Başkanlığı dinleme cihazlarını MİT’e devrediyor. Artık öyle bir faaliyet yapmıyor" dedi.



Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya yönelik bir soruyu Yıldırım, "Bizim bir çalışmamız yok. Olay yargıda. Bunların ışığında sonuca varılacak. Rapora itibar ediyoruz. Rapor ’kaza’ diyor. Kaza sonrası kurtarma faaliyetlerinde bazı aksaklıklar yaşandığını biliyoruz. Onun dışında bir bilgi yok" şeklinde cevapladı.



Bu arada cep telefonu ile kısa süre bir görüşme yapan Yıldırım, "Sayın Başbakan aradı. Gölbaşı civarındaki karayolu refüjünde bulunan çalılıkların temizlenmesi ve düzenlenmesi talimatını verdi" dedi.



Öte yandan iftar yemeğine katılan Türksat A.Ş Genel Müdürü Özkan Dalbay, siber saldırılara ilişkin bir soru üzerine, "e-Devlet Kapısı’na saldırıda bulunan ülkenin sisteme erişimini bir süre engelliyoruz. 3-4 ayda bir de sistemlerimizin güvenliğini test ettiriyoruz. Örneğin sistemi devreye sokmadan önce bir Uzak Doğu ülkesinden saldırı olmuştu" diye konuştu.



