Genelkurmay: Darbe ile ilgili belge yok

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, İkinci Ergenekon Davası'nın temelini oluşturduğu öne sürülen Sarıkız, Ay Işığı, Eldiven ve Yakamoz isimli darbe planlarına ilişkin mahkemeye gönderdiği yazıda, bu planlara ilişkin ellerinde bilgi ve belge bulunmadığını bildirdi.





İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı yeni Parti Genel Başkanı gazeteci Tuncay Özkan’ın talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığı’nca Ergenekon Davası'nın görüldüğü İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazıda, 2000-2009 arasında TSK içerisinde askeri darbeye teşebbüs amacıyla bir örgütlenme olup olmadığı ve soruşturma yapılıp yapılmadığı konusunda herhangi bir bilgi olmadığı belirtildi.





MİT: Açık kaynakların dışında bilgi yok



Ergenekon Ana Davası'nın tutuklu sanıklarından Hayrettin Ertekin’in talebi üzerine MİT tarafından İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazıda ise, Sarıkız, Ay ışığı, Eldiven ve Yakamoz planlarıyla ilgili olarak, açık kaynaklarda yer alan hususlar dışında teşkilatta bilgiye rastlanılmadığı kaydedildi.





Emniyet: 2008’e kadar bilgi yok



Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gönderilen yazıda ise 2002-2007 yılları arasında yapıldığı iddia edilen darbe planlarıyla ilgili olarak, 2008’e kadar herhangi bir bilginin intikal etmediği ifade edildi. 2008’de gelen bilgi ve belgelerin ise soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirildiği belirtildi.



