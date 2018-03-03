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15 Temmuz Darbe Girişimi

Genelkurmay çatı davasında ara karar: 1 tahliye

Genelkurmay çatı davasında ara kararını açıklayan mahkeme, adli kontrol şartıyla eski üsteğmen Barış Erdemir'in tahliyesine karar verdi

03 Mart 2018 01:03

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay 'çatı' davasında ,ara kararını açıklayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, eski üsteğmen Barış Erdemir'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme tutuklu diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Tanık ve müşteki beyanlarının tamamlanmasının ardından sanık ve avukatların talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Buna göre, sanık eski üsteğmen Barış Erdemir adli kontrol şartıyla tahliye edildi, "suçun vasıf ve mahiyeti", "mevcut delil durumu" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle diğer tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verildi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanıkların yazışma içerikleri ile internet trafik bilgilerinin ilgili kurumlardan istenilmesini kararlaştıran mahkeme, gizli tanık Yağmur ile sanıkların talep ettikleri bazı tanıkların dinlenmesini kararlaştırdı.

Bazı sanık avukatlarının, müvekkillerinin dosyalarının ayrılmasına ilişkin talebi yerinde görmeyen mahkeme, dava aşamasında tutuklanan sivil sanık Birol Kurubaş'ın yurt dışı giriş çıkış kayıtlarının dosyaya dahil edilmesi için müzekkere yazılmasına hükmetti.

Ayrıca, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde "darbeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanıklar Murat Yanık ve Özkan Aydoğdu ile Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilen Ekrem Çağlayan'ın savunmaları istendi.

15 Temmuz gecesi dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'i derdest eden darbecilere karşı mücadelen veren Üsteğmen Muhammet Reşit Budak da olay gecesi yaşadıklarını anlatması için mahkemeye çağrıldı.

Mahkeme, duruşmayı 2-13 Nisan tarihleri arasında görülmek üzere erteledi.

 

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