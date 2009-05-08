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Genelkurmay: Büyükanıt'ın görüşü kendisine ait

Genelkurmay Başkanlığı, Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın medyadaki son açıklamalarının kendi görüş ve düşünceleri olduğunu söyledi.

08 Mayıs 2009 03:00

Genelkurmay Başkanlığı, Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın medyadaki son açıklamalarının kendi görüş ve düşünceleri olduğunu söyledi.

Genrelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak'ın, bugünkü basını bilgilendirme toplantısında, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın açıklamaları gündeme geldi. Bir gazetecinin konuya ilişkin sorusu üzerine Tuğgneral Gürak, ``Türk silahlı Kuvvetleri'nden aüyrılmış, emekli olmuş personelimizin görüş ve düşünceleri kendilerine aittir'' dedi.

‘Koruculuğun suçlanması yanlış’

Mardin'in Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Bilge Köyü'nde geçen pazartesi akşamı 44 kişinin katledildiği olaya da değinen Tuğgeneral Metin Gürak, ``Mardin'de ylaşanan olay tam bir vahşettir. Hiç bir insani değerle bağdaştırılamaz'' dedi.

Konunun yargıya intikal ettiğini belirten Tuğgeneral Metin Gürak, ancak koruculuk kurumu ile olay arasında bağ kurulmasını, koruculuk sisteminin sorumlu gösterilmesini ön yargılı ve yanlış bir uygulama olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Başbuğ ABD’ye gidecek

Tuğgeneral Metin Gürak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un bu ay sonunda ABD'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

Ziyaret tarihinin kesinleşmediğini belirten Tuğgeneral Gürak, bu yönde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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