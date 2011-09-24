Genelkurmay: Belgelerde tahrifat var!

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Savcılık 'belgeler gizli mi?' diye sordu

Genelkurmay 29 belge inceledi

16 belge TSK'ya ait deği

TSK'ya ait belgeler üzerinde tahrifat yapılmış

Tahrifat yapanlar hakkında dava açıldı

Ek delil klasörlerinde yer alan yazışmalara göre, soruşturma savcılığı sanıklar Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan'da bulunan belgeleri Genelkurmay'a gönderdi. Savcılık, Genelkurmay'dan söz konusu belgelerin 'devletin güvenliğine ilişkin belgeler olup olmadığını, gizliliklerinin kalkıp kalkmadığını ve belgelerin şahıslarda olmasında sakınca olup olmadığını' sordu.Savcılığın talebi üzerine gönderilen 29 adet belge incelendi. 'İç tehdit unsurları', 'terörle etkin mücadele', 'Türkiye'deki aşiretlerle ilgili bilgiler', 'İsrail Devleti ve şirketlerinin GAP bölgesinde yaptığı çalışmalar' konulu belgelerin incelenmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na rapor gönderildi.Raporda 29 adet belgenin 16 tanesinin TSK'ya ait olmadığı, 9 tanesinin güncelliğini yitirdiği belirtildi. 4 belgenin ise gizlilik derecesine sahip olduğu ve gizliliklerinin kalkmadığı belirtildi.16 tane belgenin TSK'ya ait olmadığının belirtildiği raporda, gönderilen belgeler arasında TSK'ya ait bazı belgelerin bulunduğu ancak bu belgeler üzerinde tahrifat yapılarak sahte olarak üretildiği vurgulandı.Genelkurmay, söz konusu belgelerin üzerinde tahrifat yapılmak suretiyle sahte olarak üretildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Askeri Savcılık tarafından soruşturma açılmış ve soruşturma neticesinde olayın failleri hakkında kamu davası açılmıştır" dedi.