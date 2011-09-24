Genelkurmay: Belgelerde tahrifat var!

T24 - Genelkurmay Başkanlığı Ergenekon dosyasında yer alan bazı TSK belgelerinde tahrifat yapıldığını tespit etti. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın da aralarında olduğu 12'si tutuklu 14 şüpheli hakkında açılan davanın ek klasörlerinde Genelkurmay'ın şüphelilerde ele geçirilen belgeler hakkındaki hazırladığı rapor yer aldı.
Savcılık 'belgeler gizli mi?' diye sordu
Ek delil klasörlerinde yer alan yazışmalara göre, soruşturma savcılığı sanıklar Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan'da bulunan belgeleri Genelkurmay'a gönderdi. Savcılık, Genelkurmay'dan söz konusu belgelerin 'devletin güvenliğine ilişkin belgeler olup olmadığını, gizliliklerinin kalkıp kalkmadığını ve belgelerin şahıslarda olmasında sakınca olup olmadığını' sordu.Genelkurmay 29 belge inceledi
Savcılığın talebi üzerine gönderilen 29 adet belge incelendi. 'İç tehdit unsurları', 'terörle etkin mücadele', 'Türkiye'deki aşiretlerle ilgili bilgiler', 'İsrail Devleti ve şirketlerinin GAP bölgesinde yaptığı çalışmalar' konulu belgelerin incelenmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na rapor gönderildi. 16 belge TSK'ya ait deği
Raporda 29 adet belgenin 16 tanesinin TSK'ya ait olmadığı, 9 tanesinin güncelliğini yitirdiği belirtildi. 4 belgenin ise gizlilik derecesine sahip olduğu ve gizliliklerinin kalkmadığı belirtildi.TSK'ya ait belgeler üzerinde tahrifat yapılmış
16 tane belgenin TSK'ya ait olmadığının belirtildiği raporda, gönderilen belgeler arasında TSK'ya ait bazı belgelerin bulunduğu ancak bu belgeler üzerinde tahrifat yapılarak sahte olarak üretildiği vurgulandı.Tahrifat yapanlar hakkında dava açıldı
Genelkurmay, söz konusu belgelerin üzerinde tahrifat yapılmak suretiyle sahte olarak üretildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Askeri Savcılık tarafından soruşturma açılmış ve soruşturma neticesinde olayın failleri hakkında kamu davası açılmıştır" dedi.