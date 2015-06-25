Genelkurmay Başkanlığı'ndan Osman Karadeniz açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Denizli'ye sürülmesinin ardından 12 Haziran'dan beri haber alınamayan Piyade Er Osman Karadeniz'le ilgili bir açıklama yayınladı. Karadeniz'in hakkındaki mahkumiyet cezası sebebiyle Denizli'deki 11. Motorize Piyade Tugay Komutanlığı emrine tertip edildiğini belirten Genelkurmay Başkanlığı, "Adı geçen er 25 Haziran itibarıyla halen tertip edildiği 11. Motorize Piyade Tugay Komutanlığına katılış yapmamış olup firar durumundadır" dedi.

Piyade Er Osman Karadeniz'in tertip edildiği birliğe katılmak için İzmir Merkez Komutanlığından kontrollerin ardından çıktığını ve bununla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu belirten Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Karadeniz'in yeni birliğine katılmak üzere bir gün yol izni verilerek 12 Haziran'da İzmir Merkez Komutanlığı nizamiyesinden nöbetçi astsubayının kontrolünde çıktığını söyledi.

'Osman Karadeniz'in İzmir'den çıktığına dair seyahat kaydına rastlanılmamıştır'

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Piyade Er Osman Karadeniz'in birlikten ayrılmadan önce arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada nizamiyeden çıktıktan sonra birkaç gün İzmir'de gezeceğini, daha sonra Diyarbakır'a ailesinin yanına gideceğini, ailesiyle görüştükten sonra da yeni birliğine katılacağını beyan etmiştir. 15 Haziran'da Piyade Er Osman Karadeniz'in 11. Motorize Piyade Tugay Komutanlığınca katılış yapmadığının bildirilmesi üzerine İzmir Merkez Komutanlığı tarafından konuyla ilgili araştırma yapılması talimatı verilmiş, bunun üzerine İzmir şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan araştırma sonucunda Piyade Er Osman Karadeniz'in herhangi bir yere gittiğine dair seyahat kaydına rastlanılmamıştır.

'Güvenlik kamerası görüntülerinde nizamiyeden çıkış yaptığı görülmektedir'

İzmir Merkez Komutanlığınca 15 Haziran'da Piyade Er Osman Karadeniz'in yakınlarıyla yapılan telefon görüşmesinde yakınlarının da kendisinden haber alamadıklarını ve endişe duydukları öğrenilmiştir. 16 Haziran'da İzmir Merkez Komutanlığına gelen Piyade Er Osman Karadeniz'in kardeşi Mehmet Ali Karadeniz'den kardeşinin bölücü terör örgütü ile bağlantısının olduğu bilgisi alınmıştır."

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine emniyet birimlerince yapılan araştırmada merkez komutanlığı yakınındaki bir evden alınan güvenlik kamerası görüntüsünde, Karadeniz'in nizamiyeden çıkışının görüldüğü belirtilen açıklamada, "Adı geçen er 25 Haziran itibarıyla halen tertip edildiği 11. Motorize Piyade Tugay Komutanlığına katılış yapmamış olup firar durumundadır" ifadesine yer verildi.