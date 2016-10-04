Genelkurmay Başkanlığı, MİT, Milli Savunma Bakanlığı, 'Güvenlik Kampusu'nda toplanacak

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında askeri kurumların şehir dışına taşınmasına yönelik kararların hayata geçirilmesiyle birlikte Ankara Etimesgut'ta yapılan yeni binanın bulunduğu bölgeye 'Güvenlik Kampusu' adı verilecek. Yeni bölgede Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilâtı, Milli Savunma Bakanlığı ve tüm kuvvet komutanlıkları yer alacak.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, Ankara ile ilgili çalışmanın ayrıntıları netleşmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen çalışmaya göre, Etimesgut’ta zırhlı birliklere komşu bölge, “güvenlik kampusu” haline getirilecek.

Şu anda bölgede MİT binasının yapımı sürüyor. Binanın, kaba inşaatı tamamlandı. MİT, Yenimahalle’deki binasını boşaltarak yeni binaya taşınacak.

MİT’in yeni binasının inşa edildiği bölgeye, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının da taşınması kararlaştırıldı.

Yeniden yapılandırılan Milli Savunma Bakanlığı için de bu bölgede yeni binalar inşa edilecek. Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıkları da bu binalara taşınacak.

Güvenlik kaynakları, tüm askeri birimlerin tek bir kampusta toplanmasını uygun gördüklerini ifade etti. Mevcut Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının binaları korunacak

Tarihi niteliği de bulunan söz konusu binalar, ihtiyacı olan kamu kurumlarının kullanımına sunulacak. İçişleri Bakanlığı’nın bu binalardan bazılarını kullanabileceği belirtildi.

TBMM kapanmadan önce yapılan bir grup toplantısında milletvekilleri, “Meclis’in çevresinde askeri birlikler hâlâ duruyor. Bu, Meclis’in sivil görüntüsüne zarar veriyor. Bir kuşatılmışlık algısı yaratıyor” yorumunda bulunmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım da “Onlara da süreç içinde bakacağız. Uygun bir planlama dahilinde bunların taşınması konusunu da değerlendireceğiz” demişti.

TBMM’nin bulunduğu bölgede Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı yer alıyor