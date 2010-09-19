-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MEHTERAN BÖLÜĞÜ KONSER VERDİ ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Gaziler Günü dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğünce Güven Park'ta konser verildi. Türkiye Muharip Gazileri Derneğine üye gaziler ve vatandaşların katılımıyla Kızılay'daki parkta düzenlenen konserde, Mehter Bölüğünce kahramanlık türküleri seslendirildi. Konseri coşkuyla izleyen bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla gazilerin ve mehter takımının fotoğrafları çekti. Konserin sonunda mehterbaşı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) Genel Başkanı Emekli Piyade Kıdemli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan'a Osmanlı arması verdi. Buradaki konserin ardından Mehter Bölüğünün çaldığı şarkılar eşliğinde gaziler ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Sıhhıye Orduevi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşte bazı vatandaşlar ''Ne Mutlu Türküm Diyene'', ''Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'' sloganları attı. Yürüyüşe katılan Kore Gazisi 81 yaşındaki Cimşit Klavuz AA muhabirine yaptığı açıklama, 1951'de gittiği Kore'de 15 ay kaldığını belirtti. Kore'de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini dile getiren Klavuz, gazi olmaktan dolayı gurur duyduğunu anlattı. -GAZİLERE HARLEY DAVIDSON'LA BAŞKENT TURU- Bu arada gün dolayısıyla Harley Davidson Sahipleri Derneği de gazilere başkent sokaklarında motosiklet turu attırdı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla Anıtkabir çevresini ve Ankara sokaklarını gezen gaziler, geziden büyük bir keyif aldıklarını belirttiler. Tunceli'de 1998'de vatani görevini yaptığı sırada mayın patlaması sonucu sağ bacağını kaybeden 30 yaşındaki Yusuf Yıldız, kendilerine bu fırsatı verenlere teşekkür etti. Bu arada Jandarma Genel Komutanlığı Bando Takımınca Gençlik Parkı'nda konser verilirken, Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğünce Kentpark AVM'de konser düzenleneceği öğrenildi.