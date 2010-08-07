Genelkurmay başkanlarıyla yaptığım görüşmenin hesabını kimseye vermem

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisi tarafından Isparta’da düzenlenen mitingde halka seslendi. Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'la yaptığı görüşmeyle ilgili kimseye hesap vermeyeceğini ve konuştuklarının kendisiylwe mezara gideceğini bir kez daha vurguladı.



Erdoğan, Deniz Baykal’ın istifasına neden olan kaset skandalının Kemal Kılıçdaroğlu’na yaradığını savundu. Başbakan Erdoğan, “Kaset olayından kim kazançlı çıktı, kimin ekmeğine yağ sürdü?” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben bir başbakan olarak bütün genelkurmay başkanlarıyla başbaşa görüşürüm. Bunun hesabını da kimseye vermem. Bunlar da benimle birlikte mezara gider. Biz televizyonlardaki kamera şakalarına alışık değiliz. Gizli kamera ile gizli odalarda buluşma alışkanlığı yapanlardan değiliz. Devlet ciddiyeti nedir biliriz. Başbakan Genelkurmay Başkanı ile başbaşa görüşür ve bunu da açıklamak zorunda değildir. Genelkurmay başkanı da açıklama yapmak zorunda değildir. Ama biri açıklarsa diğeri de açıklar. CHP kendi hakkında da suç duyurunda da bulunacak mı? Her satırına imza attıklarını açıklayan CHP'liler muhtıraykla ilgili suç duyurusunda da bulunacaklar mı?"





