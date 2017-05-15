Genelkurmay Başkanı'nın ziyaret ettiği Akit yazarı: Çekemiyorsanız anten takın!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kendisini 2016 yılında ziyaret ettiğini söyledi. "Bizim hergelelerde jeton yeni düşmüş" ifadesini kullanan Yılmaz "Saldırmak için bula bula bunu mu buldunuz şimdi? Ananas mı? Kıtmir Kolyesi mi? Homo-Feto’nun kirli içliklerinin mi? Beni hazmedemiyor musunuz, bir soda için. Çekemiyor musunuz, anten takın" diye yazdı.

Akar ile Yılmaz'ın hastanede çekilmiş fotoğrafları, sosyal medyada gündem olmuştu. Genelkurmay'ın geçen sene hayatını kaybeden Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya için "taziyede" bulunması da çok konulmuştu.

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Hasan Karakaya’nın vefatının ardından Genelkurmay Başkanlığı adına “taziye” telefonu açılması da çok konuşulmuştu.

Mehtap Yılmaz'ın söz konusu ziyarete ilişkin olarak kaleme aldığı yazısı şöyle:

Ayyyy sıktınız Vallahi!

Kuyruğuna bastıklarım...

İhanetini deşifre ettiklerim...

Bürokraside FETÖ’yle suçüstü yaptıklarım...

MHP’den kovulmuş şeytanlar...

Perde arkasında FETÖ-PKK’yla iş tutanlar...

Darbeciler...

KHK ile kovulmuş Haşhaşiler...

CIA tasmalı barkodlu beslemeler...

Cüppeliler, kurtlu çınarlar, Brütüs’ler...

Hamamönü’cüler, İngilizanahtarları, FETÖ seviciler...

Uzaktan kumandalı rögar fareleri, hergeleler, golikler, enikler...

Yani “acıttığım” kim varsa hep birlikte saldırıyorlar!

FETÖ’cüsü, PKK’cısı, Gezi’cisi, KHK’dan ihraç edilmişi... Kim varsa, karnına bastırılmış kurbağalar gibi vıraklıyorlar!

“Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Mehtap Yılmaz’a hasta ziyaretinde bulundu.”

Yahu ziyaret tâ 2016’da gerçekleşmişti... Bizim hergelelerde jeton yeni düşmüş... Bir sene sonra bağırmaya başladılar! Şaka gibi...

“Algı yolları iltihaplanmış bunların” derken, boşuna demiyormuşum demek ki...

Düşünüyorum da...

Şimdi Homo-Feto böyle bir husumete uğrasa, salya sümük, hoplaya zıplaya, gerdan kıra kıra, pörtlek gözlerini devire devire lanetler okur, beddualar ederdi.

FETÖ’nün itleri olsa, içlik koklaya koklaya alayınıza ana avrat söverdi...

HDP olsa, kapınızın önünde çukur eşelerdi...

CHP olsa, Gezi’cileri sokağa dökerdi.

Ben size ne diyeyim şimdi?

Güzel kuçu kuçular!

Soruyorum...

Hulusi Akar kim?

Bu milletin Genelkurmay Başkanı...

E ben kimim?

Bu milletin evladı...

O halde beni ziyaret etmesi, niye gerdi sizi?

Neden bu kadar rahatsız etti?

Yunan gazeteci miyim ki?

PKK militanı mı?

FETÖ haini mi?

PKK teröristlerinin cenazesine koşan habis bir CHP’li mi?

Yahu neyin kafasıdır bu?

Çok şükür ne Haşhaşi’yiiim, ne de PKK teröristi...

Alnım aaak, yüzüm ak!

Sokak köpekleri gibi çöpleri karıştıranlar! Saldırmak için bula bula bunu mu buldunuz şimdi?

Ananas mı?

Kıtmir Kolyesi mi?

Homo-Feto’nun kirli içliklerinin mi?

Beni hazmedemiyor musunuz? Bir soda için...

Çekemiyor musunuz? Anten takın...

Yoook o değiiil!

15 Temmuz darbe gecesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı, ihanetle suçlayanların, “Hulusi Akar, görevden alınsın” diye havlayanların dertleri bu değil!

Hazır Reis yurtdışındayken... Ortalığı karıştırmak...

ODA TV’den servis ettikleri tırışkadan haberlerle, Hulusi Akar’a zarar vermek...

E Hulusi Paşa bu eniklerin cıaklamasını takar mı?

Hiç sanmam...

Reis bu ODA TV derekesindeki mavalları yer mi?

Asla...

Bunların alayı, TSK ile milletin yakınlaşmasına gıcık...

Bunların alayı, üst aklın tek kullanımlık aparatları...

Bunların alayı, İngiliz işçiliği...

Bu yüzden, Genelkurmay Başkanı’nın Yeni Akit yazarına hasta ziyareti yapması zorlarına gitti!

Belli ki özlemişler, başörtülüyüz diye TSK’dan dışlandığımız o günleri... Özlemişler, oğlunun düğününde dahi asker annelerinin, kapı önünde bekletildiği günleri... Başörtülü bir annenin, ancak oğlu şehit olduğu zaman, asker evladının yanında olabildiği o kara günleri özlemişler...

Unutmadık...

Hasan Karakaya, Cumhurbaşkanı’nın yurt dışı ziyaretlerine iştirak ediyor diye karnı şişenleri...

Şimdi ben maruz kalıyorum...

O kadar zorlarına gidiyor ki... Neredeyse infilak edecek kadar şişti birileri!

Vır vır vır vır konuşup duruyorlar!

Gel de konuşma...

Yahu siz kimsiniz ki?

Kendinizi ne zannediyorsunuz?

Önce boynunuzdaki tasmalara bakın...

Reis’e hesap sormak haddinize mi düşmüş?

15 Temmuz’da “vatan haini” ilan ettiğiniz Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sizin gibi müfteri taifeye mi hesap verecek şimdi?

Tasmalarınızı da alıp gidin...

Pensilvanya’ya, Kandil’e, İngiltere’ye kadar yolunuz var hadi...