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Genelkurmay Başkanı'ndan 'NATO' açıklaması: Kimsenin müttefikliğimizi baltalamasına izin vermemeliyiz

"NATO idarecileri, zamanında ve gereğine uygun bir şekilde tepki gösterdi"

18 Kasım 2017 22:29

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO tatbikatında yaşanan 'hedef' krizini değerlendirdi. Akar "Yakın zamanda NATO'nun düzenlendiği askeri tatbikatların birisinde söylenilenlere göre, bireysel olarak ve belki de FETÖ tarafından desteklenmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmiş çirkin ve kabul edilemez bir olay yaşandı" dedi.

Kanada’da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda konuşan Akar 'NATO'nun tarih boyunca var olmuş en başarılı ve en etkili askeri organizasyon olduğunu' söyledi. Akar şu ifadeleri kullandı:

"NATO idarecileri, zamanında ve gereğine uygun bir şekilde tepki gösterdi. Kimsenin müttefikliğimizi ve dayanışmamızı baltalamasına izin vermemeliyiz"

Akar, Türkiye'nin, NATO'nun Doğu ve Güneydoğu kanadını koruduğunun altını çizerek, Türkiye'nin NATO içinde en çok askere sahip ülkelerden biri olduğunu ve Türkiye'nin 11 farklı ülkedeki 14 NATO misyonuna destek verdiğini vurguladı.

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