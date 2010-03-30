Genelkurmay Başkanı'na yargı yolu açılıyor

T24 - Anayasa Mahkemesi’nin Yüce Divan sıfatıyla yargılayacağı isimler arasına Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da alındı. İki madde daha eklenen paketin bugün TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.



AKP, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin görüşüne sunduğu anayasa değişikliği paketine son şeklini verdi. Paketteki düzenleme sayısını arttıran, bazı maddelerde rötuş yapan AKP’nin, en büyük sürprizini Anayasa Mahkemesi’nin Yüce Divan sıfatıyla yargılayacağı isimler arasına Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarını sokarak yaptığı öğrenildi. TSK’nın tepe noktasına Yüce Divan yolunu açan düzenlemenin, askeri yargı ile sivil yargı arasındaki görev belirsizliğini gidermek için pakete konulduğu iddia edildi.





Büyük sürpriz



Anayasa değişikliği paketine son şeklini vermek için dün geç saatlere kadar çalışan AKP hukukçuları TBMM Başkanlığı’ndan randevu istedi. Ak Parti’nin bugün saat 11.00’de anayasa değişikliği paketini TBMM’ye sunması bekleniyor.



3’ü geçici 26 maddeden oluşan AKP, pakete 2 madde daha ekledi ve yeni pakette madde sayısı 28 oldu.



AKP'nin “pakete rötuş” toplantılarından büyük bir sürpriz çıktı. AKP, Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarına Yüce Divan yolunu açan düzenlemeyi de pakete koymayı kararlaştırdı.





TBMM Başkanı da eklendi



İddiaya göre, Anayasa’nın, Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 148. maddesindeki, “Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı’nı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar” ifadesine, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları da eklenecek.



Kaynaklar, bu maddeye, TBMM Başkanı’nın da eklendiğini belirtti.



Askere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesi üzerine hükümet, askere sivil yargı yolunu açan ve askeri yargının görevini sadece askeri hizmetlerle sınırlayan düzenlemeyi de pakete koydu.



Anayasa’nın 145. maddesinde yapılan bu değişiklik tartışılırken, Genelkurmay Başkanı ve komutanların korunaksız kaldığına yönelik daha önceki eleştiriler gündeme geldi.



İddiaya göre, AKP, bu nedenle, Genelkurmay Başkanı ve komutanların Yüce Divan’da yargılanması düzenlemesini pakete koyma kararı aldı.



Düzenleme yürürlüğe girerse, darbe soruşturmasının hedefindeki emekli kuvvet komutanlarının Yüce Divan’da yargılanıp yargılanmayacağı da tartışma konusu olacak.





Yeni pakette bunlar da var



Pakette şu maddelerde değişikliğe gidildi:



- AKP, üye sayısını 17’ye düşürme kararı aldı ve 2 vatandaşın üye seçilmesi düşüncesinden vazgeçti. Buna göre, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu açılacak. Askeri Yargıtay’dan da bir üye Anayasa Mahkemesi’ne seçilecek.



- HSYK 21 üyeden ve 3 daireden oluşacak. Adalet Bakanı kurul başkanı olacak. Müsteşar kurul üyesi kalacak ama katılmaması toplantı yapılmasını engellemeyecek.



- İşçiler birden fazla sendikaya üye olabilecek.



- Grev hakkının sınırlamaları daraltılacak.



- Kamu çalışanlarıyla yapılan toplu sözleşmenin sonuçlarından emekliler de yararlanacak.



- Ekonomik ve Sosyal Konsey anayasanın 166. maddesine yerleştirilecek ve anayasal kurum haline gelecek.



- YÖK ve 2B ile ilgili düzenleme pakette yer almayacak.



- Çocukların cinselliğe karşı korunacağı ifadesi yerine “hür türlü istismara” ifadesi konuldu.





