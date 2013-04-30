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Genelkurmay Başkanı Van'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Van'daki birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ile birlikte Van'a gitti

30 Nisan 2013 13:41

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, yaz tertiplenmesi kapsamında birlikleri yerinde görmek ve denetlemelerde bulunmak üzere Van'a gitti.

Genelkurmay'dan Özel'in ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ÖZEL, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile birlikte Bahar-Yaz 2013 tertiplenmesi kapsamında birlikleri yerinde görmek, denetlemelerde bulunmak ve personelle görüşmek üzere Van'a gitmiştir" denildi.

Genelkurmay'dan dün de, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir kısmının bölgeden çekilmesi ve kuvvet azaltılması söz konusu değildir. Tehdit durumuna göre birliklerimizin konuş yerleri ve mevcutları her sene yaz ve kış tertiplenmesi kapsamında yeniden düzenlenmektedir" şeklinde bir açıklama gelmişti.

Dünkü açıklamanın ardından Orgeneral Özel'in, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların pekçoğunun merkezi olan Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nın bulunduğu Van'a ziyareti dikkat çekiyor.

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