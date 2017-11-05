Genelkurmay Başkanı 'sınırın sıfır noktasında'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki teröristlerin saldırısında 6 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu, şehit askerlerin görev yaptığı Büyüktepe Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre, Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli bölgelerindeki birlik, karakol ve üs bölgelerinde inceleme ve denetleme yaptı.

Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, bu kapsamda Şemdinli ilçesi kırsalındaki teröristlerin saldırısında 6 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları, daha sonra şehit askerlerin görev yaptığı Büyüktepe Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Komutanlar, Toklu köyüne giderek, saldırıda şehit olan 2 güvenlik korucusunun aileleri ve köy halkına taziye ziyaretinde bulundu.