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Genelkurmay Başkanı: SİHA'lar tamamen hukuk normlarına uygun olarak icra ediliyor

"Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizden etkin bir biçimde faydalanıyoruz"

18 Eylül 2017 17:25

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, SİHA'ların hukuk normalarına uygun şekilde kullanıldığını belirterek  "Milletimizin ve devletimizin düşmanı olan terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizden etkin bir biçimde faydalanıyor; faaliyetlerimizi tamamen hukuk normlarına uygun olarak icra ediyoruz" dedi.

Orgeneral Akar'ın açıklaması şöyle:

"En son 15 Temmuz'da asil milletimizin topyekun olarak sergilediği diriliş ve gazilik ruhu; Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in bütün faaliyetlerinde rehberi ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

Milletimizin ve devletimizin düşmanı olan terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizden etkin bir biçimde faydalanıyor; faaliyetlerimizi tamamen hukuk normlarına uygun olarak icra ediyoruz."

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