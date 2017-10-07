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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar Suriye sınırında 

  "ORGENERAL HULUSİ AKAR'A SÖZ KONUSU ZİYARET VE ÇALIŞMALARDA MİT MÜSTEŞARI HAKAN FİDAN DA EŞLİK ETTİ"  ANKARA (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar Suriye sınırında incelemelerde bulundu

07 Ekim 2017 22:08

 

\"ORGENERAL HULUSİ AKAR\'A SÖZ KONUSU ZİYARET VE ÇALIŞMALARDA MİT MÜSTEŞARI HAKAN FİDAN DA EŞLİK ETTİ\" 

ANKARA (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar Suriye sınırında incelemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar\'a söz konusu ziyaret ve çalışmalarda MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik etti. 

TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte 07 Ekim 2017 tarihinde Hatay/Reyhanlı’da inceleme ve denetlemelerde bulundu. TSK  yapılan bilgilendirmede, \"Orgeneral Hulusi Akar tarafından bölgede bulunan birlik komutanlarının da katılımıyla, son gelişmelerin değerlendirildiği bir toplantı yapılmış olup, faaliyetlerin planlandığı şekilde icrasına devam edilmektedir. Orgeneral Hulusi Akar’a söz konusu ziyaret ve çalışmalarda MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik etmiştir\" denildi. 

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