Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: Akdeniz ve Ege'de gözümüzü kırpmayız

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Belli bir noktaya gelindi. Gayretimiz son teröristi etkisiz hale getirerek bu işi bitirmek. FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz. TSK, bundan önceki dönemden çok daha fazla görevi başarıyla yerine getirdi" dedi. Akar, Akdeniz ve Ege'de yaşananlara ilişkin olarak da, "Akdeniz'de, Ege'de bir görev olursa, vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz" ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar açıklamalarda bulundu. Akar terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Belli bir noktaya gelindi. Gayretimiz son teröristi etkisiz hale getirerek bu işi bitirmek. FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz.TSK, bundan önceki dönemden çok daha fazla görevi başarıyla yerine getirdi" diye konuştu.

Akdeniz ve Ege'deki gerilimle ilgili konuşan Akar, "Akdeniz'de, Ege'de bir görev olursa, vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz. Kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım" açıklamasında bulundu.