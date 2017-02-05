"Genelkurmay Başkanı, Kardak'a 'evet' oylarını artırmak için gitti"

Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesinin, 'Kardak Krizi'nin 21. yılında Kardak Kayalıkları'na yaptığı ziyaretle ilgili olarak "Referandum süreci yaklaşırken aniden Kardak’ta bir gerilim ortaya çıktı. Kardak’tan canlı yayınlar yapılıyor. Galiba 'evet'ler o kadar düşük ki, birileri Ege’de referandum çalışması yapmaya başladı" iddiasını ileri sürdü.

"Yunanlar Kardak’ta Türkiye’nin şimdi Kıbrıs ve Suriye sorunları olduğunu bilerek ve Türk ordusunun ağır bir krizden geçtiğinden haberdar olarak Türkiye’nin cevap veremeyeceği hesaplamasını yapıp Türkiye’ye karşı güçlü bir hamlede bulunabilirler" görüşünü savunan Özdağ, "Bu da Türkiye’nin elinden Kardak’ın çıkması anlamına gelebilir. 90’lı yıllarda bir üsteğmen ve 10 tane astsubay ile çıktığımız Kardak’ta bu sefer Genelkurmay Başkanı ve üç kuvvet komutanıyla birkaç milim yaklaşabildik" diye konuştu.

Ambargo TV’den yaptığı periscope yayınında konuşan Ümit Özdağ'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Kardak konusunda yaptığı açıklama hayret verici doğrusu. Ege’nin bir Türk denizi olduğunu hatırladılar galiba. Şimdiye kadar susan, Yunanların yapmış olduğu devletler hukuku ihlalleri karşısında kendisini Uganda Dışişleri Bakanlığı zanneden bakanlığımızın bu sefer şahin bir şekilde “Hakkımızı yedirtmeyiz” demesi gözlerimizi yaşarttı. Ama şimdi bakın bu konularda uzman bir Ümit Yalım albayımız var. Kendisi Milli Savunma Bakanlığı Sekreteri idi. Ve Türkiye’nin gündemine Ege’de işgal edilen Türk adalarını getirdi. 18 tane Türk adası, Yunan ordusu tarafından 2004-2008 yılları arasında işgal edildi ve bu işgal AKP hükümetleri tarafından suskunlukla geçirildi. Bu Meclis gündemine getirildiğinde Dışişleri Bakanlığı’na soru sorulduğunda milletvekilleri tarafından Türk Dışişleri Bakanlığı yalan bilgi verdi Meclis’e. Bilgi şu şekildeydi, “Yunan Dışişleri Bakanlığı ile bu adalar konusunda görüşmelerimiz devam ediyor.” Bu bilginin Meclis’e gelmesinden bir gün sonra Yunan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. “Hayır, bu adalar Yunan adalarıdır ve bu adalar konusunda herhangi bir görüşmemiz yok."

AKP Milli Savunma Bakanı bir açıklama yaparak "Adalarda fiili durum var diyerek" işgali kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi referandum süreci yaklaşırken aniden Kardak’ta bir gerilim ortaya çıktı. Kardak’tan canlı yayınlar yapılıyor. Galiba “Evet”ler o kadar düşük ki, birileri Ege’de referandum çalışması yapmaya başladı. Doğrusu çok ama çok ayıp. Bunu yaparak aynı zamanda Kardak’ı tekrar gündeme getirdiniz ve Yunanlar Kardak’ta Türkiye’nin şimdi Kıbrıs ve Suriye sorunları olduğunu bilerek ve Türk ordusunun ağır bir krizden geçtiğinden haberdar olarak Türkiye’nin cevap veremeyeceği hesaplamasını yapıp Türkiye’ye karşı güçlü bir hamlede bulunabilirler. Bu da Türkiye’nin elinden Kardak’ın çıkması anlamına gelebilir. 90’lı yıllarda bir üsteğmen ve 10 tane astsubay ile çıktığımız Kardak’ta bu sefer Genelkurmay Başkanı ve üç kuvvet komutanıyla birkaç milim yaklaşabildik.