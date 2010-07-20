Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: Soruşturun

T24 - Bir çatışmada PKK’lılara ağır kayıplar verdiren insansız hava aracı Heron’ları geri çektirdikleri iddia edilen iki subayla ilgili olarak Orgeneral Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanlığı döneminde bizzat soruşturma emri vermiş.



Genelkurmay kaynakları 2007’deki olayla ilgili soruşturma için “Bu konuda bir görmezlik ya da bilerek göz ardı durumu söz konusu değildir. Konu Genelkurmay Askeri Savcılığı’nda soruşturma aşamasındadır” bilgisini verdiler. İki rütbeli subay arasında Heron’ların PKK’lı teröristlere zarar verdiği gerekçesiyle geri çekildiğinin iddia edildiği konuşmalar gündeme oturdu. 2007 yılında yaşanan olayla ilgili Genelkurmay kaynakları Hürriyet gazetesinden Metehan Demir'e konuştu:



Kaynaklar, “Olay, karargâhın başından beri bilgisi dahilindedir. Genelkurmay Başkanımız Orgeneral İlker Başbuğ’un Kara Kuvvetleri Komutanlığı döneminde konu karargâhına intikal etmiş ve kendisi bizzat gelen bilgiler ışığında soruşturma açılması emrini vermiştir. Bu konuda bir görmezlik ya da bilerek gözardı durumu söz konusu değildir. Şu an konu Genelkurmay Askeri Savcılığı’nda soruşturma aşamasındadır” bilgisini verdiler.





Uzama yetki karmaşasından



15 Temmuz’da Bugün Gazetesi tarafından gündeme getirilen ve bir üsteğmen ile yarbay arasındaki teröristleri korumaya yönelik olduğu iddia edilen konuşmayla ilgili Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili birimlerin sessiz kalması tepki çekiyordu. Karargâhın sessizliği, Türkiye’yi şoke eden bu olayın kabullenildiği ya da saklandığı yorumlarını beraberinde getiriyordu. Askeri kaynaklar, olayda farklı kuvvetlere mensup subayların bulunması nedeniyle (havacı, karacı ve denizci) yetki kargaşası yaşandığını ve konunun kuvvetlerin mahkemeleri arasında gidip geldiğine işaret ettiler. Bu iddialar üzerine ilk aşamada ilgili subayların sorgulandığını ve gereken adımların atıldığını belirten askeri kaynaklar, soruşturma aşamasındaki konunun Genelkurmay Askeri Savcılığı’nın iddianamesinin ardından mahkemeye taşınabileceğini bildirdiler.





‘Heron’u çek, zayiat çok’



Bugün Gazetesi’ndeki haberde bir üsteğmen ile yarbay arasındaki teröristleri korumaya yönelik olduğu iddia edilen konuşmalara yer verilmişti. 10 Ekim 2007’de Ankara’daki sabit telefondan bir GSM numarasını arayan subay, Heron’ların çok iyi tespit yaptığını, PKK elemanı olan kendi adamlarının çok zayiat verdiğini aktardı. Heron’ların düşürülmesini ya da koordinatlarının değiştirilmesini isteyen subaya karşı taraf, bir çaresine bakacağı cevabını verdi. Konuşmayı tespit eden MİT, konuyu Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na iletti. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı 28 Ekim 2007’de olayla ilgili soruşturma emri verdi. Soruşturmayla görevlendirilen askeri savcı, jandarma ve emniyet kriminal vasıtasıyla konuşmayı yapan iki havacı subayın kimliklerini tespit etti.





