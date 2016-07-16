Ülke yönetimine el koyma girişiminde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri içinde cuntacı bir grubun merkez üslerinden olduğu belirtilen Ankara'daki Akıncı (Mürted) Hava Üssü basıldı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar kurtarıldı.

Cuntacılar, gece Genelkurmay Başkanlığı'nı bastıktan sonra Hulusi Akar'ı rehin almıştı.



CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın askeri kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, gece boyunca Genelkurmay bahçesine inip kalkan helikopterlerden biriyle Akar'ın, Ankara'daki Akıncı (Mürted) Hava Üssü'ne götürüldüğü öğrenildi. Sabah saatlerinde üsse yapılan operasyonla Hulusi Akar darbecilerin elinden kurtarıldı ve bilinmeyen bir yere götürüldü. Ardından Çankaya'da kriz merkezinde görevinin başına geçti. Akar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gece boyunca Ankara semalarında görülen ve TBMM, MİT, İç İşleri Bakanlığı gibi yerleri bombalayan uçakların Akıncı Hava Üssü'nden kalktığı belirtiliyor.

Akar'ın helikopterle kriz merkezine getirilişine ilişkin Başbakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle: