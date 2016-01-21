Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, JÖAK'ı ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadele operasyonlarında görev alan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) inceleme ve denetimlerde bulundu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Akar'ın denetleme ziyareti sırasında JÖAK timleri, "arama ve rehin kurtarma, toplumsal görünümlü terör olayları ile meskun mahallerde harekat" tatbikatı yaptı. "Meskun mahallerde harekat" için hazırlanan tatbikat alanı dikkat çekti.

Konteynerlerden oluşturulan sokaklarda, binaları temsil eden prefabrik yapıların üzerinin brandalarla kapatıldığı görüldü. Bu tatbikat alanı Sur, Nusaybin, Cizre, Yüksekova gibi hendekler nedeniyle çatışmaların yaşandığı kentleri hatırlattı. Daha önce PKK'lıların insansız hava araçlarının görüntü almasını önlemek için bu tür tedbirlere başvurduğu basına yansımıştı.

Fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden paylaşılan ziyarette Akar'a, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ve kuvvet komutanları eşlik etti.