Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar: Darbecilere şiddetle karşı çıktım, pazarlık olmadı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'nun sorularını yanıtladı.

Akar, 'darbecilere şiddetle karşı çıktığını ve başına silah dayanmasına rağmen hiçbir pazarlığın söz konusunu olmadığını' söyledi.

Akar, komisyonun 10 sorusuna verdiği 8 sayfalık yanıtında, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) yapılan ihbarın da 'daha büyük bir planın parçası olduğunu düşündüklerini' söyledi.

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in kendisine MİT müsteşarından telefon geldiğini ve 'gece faaliyet olacağı, MİT müsteşarının alınacağı' ihbarla ilgili bilgilendirildiğini ifade eden Akar, "bu ihbar en başından beri çok ciddi bir şekilde ele alınmış ve gerekli tedbirlerin tereddütsüz alınması ve icra edilmesi sağlanmıştır" dedi.

Akar, istihbaratın doğruluğunun tetkik edilmesini ve tedbir alınmasını emrettiğini belirtti ve Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi'ni arayıp uçuşların durdurulması emri verdiğini kaydetti.

Akar'ın komisyona verdiği yanıtta şu ifadeler öne çıkıyor:

"Kanaatimce, alınan bu tedbirlerden dolayıdır ki hainler paniğe kapılarak (…) geç saatlerde yapmayı (saat 03.00) planladıkları işi öne almak suretiyle erkenden ifşa olmuşlar ve böylelikle darbe girişiminin akamete uğramasındaki önemli bir faktör gerçekleşmiştir."

"İlk andan itibaren her şeyi göze alarak veya hiçbir kazancı-kaybı düşünmeden darbecilere şiddetle karşı çıktım ve yaptıklarının çok büyük bir yanlış olduğunu, bu işten derhal vazgeçmeleri gerektiğini, yanlış yolda olduklarını tekrar tekrar söyledim."

"Genelkurmay makam odasında alnıma silah dayandığı anda dahi inandıklarımı ve karşı görüşlerimi tavizsiz olarak söyledim, bu işe son vermelerini ve teslim olmalarını defaatle telkin ettim."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Atatürk Havalimanında toplanan kalabalığa canlı yayında yapmış oldukları hitabın, darbeci hainlerin bütün ümitlerini yok ettiğini değerlendiriyorum."

Genelkurmay Başkanı, "görev süresince FETÖ/PYD örgütü mensuplarını tespit edip etmediği ve mücadele için girişimi olup olmadığı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"YAŞ'ta değerlendirmeye girecek bütün general/amiraller, tüm kurmay ve sınıftan albaylar, hassas kaynak ve iltisak araştırması kapsamında MİT'e ve EGM'ye sorulmak suretiyle devletin ilgili makamlarından elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda kapsamlı, ciddi ve titiz çalışmalar yapılmıştır."

"Bunlara ilave olarak, yapılan çalışmalar Kuvvet Komutanları ile paylaşılarak kendi personeli ile ilgili yazılı kanaat ve değerlendirmeleri alınmış ve Kuvvet Komutanları ile bire bir görüşülerek, emekliye sevk edilecekler, göreve devam edecekler ve terfi ettirilecekler üzerinde detaylı çalışmalar yapılarak en iyi sonucu alabilmek için her türlü gayret gösterilmiştir."

Hulusi Akar, darbe girişimi gecesinde yaşananları da şu sözlerle aktardı:

"Sabaha kadar birçok kez beni Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakan ile telefon ile görüştürmelerini, bu hareketi durdurmalarını, güneş doğmadan birlikleri kışlalarına döndürmelerini, böylece rezilliğin bitirilmesini söylemiştim. Ancak görüştürmemişler ve menfur girişimlerini durdurmamışlardı. Bu sefer, başarılı olamayacaklarını anlayan darbeciler, cep telefonu vasıtasıyla beni Sayın Başbakan ile görüştürdüler."

"Sayın Başbakanımıza hiçbir pazarlık söz konusu olmadan, askeri savcı, cumhuriyet savcısı, polis ve inzibata teslim olacaklarını ifade ve kabul ettiklerini söyledim. Üssün bombalanmaya başlamasıyla birlikte yaptıkları hainliğin içinden çıkılmaz bir hâl aldığını gören darbeciler, beni serbest bırakmaya mecbur kalmışlar ve sonrasında bir helikopterle Başbakanlığa götürmüşlerdir."