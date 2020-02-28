Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="b-article__lead">\n<p>Genelkurmay Başkanı Orgeneral <strong>Yaşar Güler</strong>, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral <strong>Mark Milley</strong> ile telefonda görüştü.</p>\n</div>\n<div class="b-article__text">\n<div class="b-article__text">\n<p>Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Güler ve Milley'in görüşmesinde güncel konuların ele alındığı bildirildi.</p>\n</div>\n<div class="b-banner m-banner-33 m-mb20 m-mt10">\n<div id="adfox_149762173219296960"> </div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>