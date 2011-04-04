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Dünya

GENELKURMAY BAŞKANI GBAGBO'YA YENİDEN KATILDI ABİDJAN  (A.A)

04 Nisan 2011 10:59

-GENELKURMAY BAŞKANI GBAGBO'YA YENİDEN KATILDI ABİDJAN  (A.A) - 04.04.2011 - Ortabatı Afrika ülkesi Fildişi Kıyısı'nda genelkurmay başkanı, seçimi kaybettiği halde aylardır makamını bırakmayan devlet başkanı Laurent Gbagbo'ya bağlı kuvvetlerin başına yeniden geçti. Ordu başkomutanı General Philippe Mangou, sığındığı Güney Afrika Cumhuriyeti büyükelçiliğinden çıkarak, BM'nin ve bircok devletin tanıdığı genel seçimin galibi Alassane Uttara'ya karşı savaşta birliklerinin başındaki görevine geri döndü. Haberi isim vermeden  bir ordu kaynağı Reuters'a verdi.

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