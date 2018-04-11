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Genelkurmay Başkanı: Ege ve Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye asla izin verilmeyecek

“Sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbir alınmaktadır”

11 Nisan 2018 01:28

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Ege ve Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun için gerekli her türlü tedbir kararlılıkla alınmaktadır." dedi.

Orgeneral Akar, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, icra edilen tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde, BM kararları doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülüyor." dedi.

“Sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbir alınmaktadır”

Akar, TSK'nın faaliyetlerine ilişkin, "Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır. Bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

 

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