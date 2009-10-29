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Genelkurmay Başkanı Başbakanlık Konutu'nda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ Başbakan Erdoğan ile görüşmek üzere Başbakanlık Konutu'na geldi.

29 Ekim 2009 02:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle bugün yapılmayacağı belirtilen haftalık olağan görüşmesi sürpriz bir değişiklikle bugüne alındı ve saat 18.15'te başladı.  Başbakanlık Resmi Konut'unda gerçekleşen görüşmenin gündeminde İrticayla Mücadele Eylem Planı'nın orjinal imzalı belgesinin Ergenekon savcılarına gönderilmesi bulunuyor.

Başbakan Erdoğan Pakistan gezisi sırasında konuyu Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile görüşeceğini açıklamıştı.

 Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Başbuğ kutlama törenleri sırasında Çankaya Köşkü'nde de yaklaşık yarım saat ayaküstü görüşmüşlerdi.

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