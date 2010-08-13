Genelkurmay Başkanı askerlikten çıkarıldı

T24- Sri Lanka'da askeri mahkeme eski Genelkurmay Başkanı'nı siyasete karışmaktan suçlu buldu. Ancak ülkede Cumhurbaşkanı'nın eski Genelkurmay Başkanı'nı cezalandırdığı da konuşuluyor.

Sri Lanka'da askeri mahkeme, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sarath Fonseka'yı, görev yaptığı süre içinde siyasete karışmaktan suçlu buldu.

NTV'de yer alan habere göre, Fonseka, Sri Lanka'nın yıllardır mücadele ettiği bölücü Tamil Kaplanları'na karşı zafer kazanmasını sağlayan kişi olarak da biliniyor.



ASKERLİKTEN İHRAÇ EDİLİYOR



Askeri mahkeme, Sri Lanka'da ayrılıkçı Tamil militanlarına karşı yürütülen başarılı savaşın komutanı olan Fonseka'nın askerlikten ihraç edilmesine, rütbelerinin sökülmesine, madalya ve nişanlarının da geri alınmasına karar verdi.

Halen bir deniz kuvvetleri karargahında askeri gözetim altında tutulan Fonseka, cezasının yürürlüğe girmesi durumunda, 4 yıldızlı general rütbesi ve emekli aylığı da dahil olmak üzere tüm askeri statüsünü kaybedecek.

Fonseka hakkında verilen askeri mahkeme kararının yürürlüğe girmesi için, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa tarafından onaylanması gerekiyor.



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE GİRDİ, SONRA TUTUKLANDI



Sri Lanka'da Ocak ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Rajapaksa'nın rakibi olan Fonseka, bu seçimi kaybetmesinin ardından 8 Şubat'ta askeri mahkemece tutuklanmıştı.

Fonseka, tutuklanmasının ardından, Nisan ayında yapılan genel seçimlere katılarak milletvekili seçilmişti.

Askeri mahkemenin aldığı kararın Fonseka'nın milletvekilliği üzerinde hiçbir etkisi bulunmuyor.

Avukatı, Fonseka hakkındaki son kararın, askeri mahkemelerin tatilde olduğu bir günde ve kendisinin katılma olanağı bulamadığı bir duruşmada alındığını belirterek, mahkeme kararının henüz kendisine bildirilmediğini söyledi.

Fonseka hakkında, görevde bulunduğu sırada ordu ihalelerinde yolsuzluk yaptığı iddiası ile açılan ikinci bir dava daha bulunuyor.



CUMHURBAŞKANI CEZALANDIRIYOR MU?



Fonseka'nın taraftarları, cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa'nın, kendisine karşı cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğu için eski genelkurmay başkanını ''cezalandırdığını'' ileri sürüyorlar.