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Genelkurmay Başkanı Akar Tunceli'de

Orgeneral Akar, 1998-2000'de komutanlığını yaptığı 51. Komando Tugayında denetlemelerde bulundu

31 Mart 2018 21:00

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Tunceli'de birlikleri denetledi.

Orgeneral Akar, Elazığ'daki temaslarının ardından Tunceli'ye geçti.Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına geldi.

Tunceli Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak tarafından karşılanan Akar, bölgede devam eden operasyonlar hakkında bilgi alarak birlikleri denetledi.

Akar, "Kut-ül Amare fatihi" olarak bilinen 51. Komando Tugay Komutanlığını denetledi. 

Buradaki ziyaretleri kapsamında Hozat'a giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 1998-2000'de komutanlığını yaptığı 51. Komando Tugayında denetlemelerde bulundu. 

"Kut-ül Amare fatihi" olarak da bilinen tugaydaki denetleme ve incelemelerde Orgeneral Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

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