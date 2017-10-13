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Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye sınırında

Akar, askeri yetkililerden İdlib'e yönelik intikal ve bölgedeki gelişmelerle ilgili bilgi aldı

13 Ekim 2017 21:31

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, Hatay'ın Reyhanlı  ilçesindeki hudut karakollarında incelemelerde bulundu.

Akar, beraberindeki askeri heyetle, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında askeri hareketliliğin yaşandığı Reyhanlı ilçesine geldi.

Burada sınır karakollarını ziyaret eden Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve askeri yetkililerden İdlib'e yönelik intikal ve bölgedeki gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Akar daha sonra beraberindekilerle Cilvegözü Sınır Kapısı'na geçerek tampon bölgedeki askerleri denetledi.

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