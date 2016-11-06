Genelkurmay Başkanı Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında, IŞİD'in havan topu saldırısında şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman'ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Akar, "Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarının bir damlasının dahi yerde kalmayacağını hepiniz bilin" diye konuştu.

Orgeneral Akar ile beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit Yüzbaşı Kocaman'ın Sincan'daki babaevini ziyaret etti.



Şehidin yakınları tarafından kapıda karşılanan Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları, evin önünde kurulan taziye çadırında, şehidin babası Osman Kocaman ile yakınlarına başsağlığı diledi.



Orgeneral Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak tüm olanlara rağmen, birlik ve bütünlük içinde ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğü, güvenliği için yapılması gerekenleri yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.



"Teröristlerle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğünü" aktaran Akar, "Bu teröristler yurt içi ve dışında bitinceye kadar bu mücadele devam edecek ve inşallah en kısa zamanda da bu bitecek." ifadesini kullandı.



Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birtakım sorunlar yaşamış olsak da FETÖ'nün açtığı birtakım kazayı, belayı yaşamış olsak da bütün silah arkadaşlarımızla beraber büyük bir azimle ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz. Hepimiz görevimizin başında, milletimizin ve ülkemizin güvenliği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Başta Alper olmak üzere, bütün şehitlerimizin kanının hesabı soruldu, sorulmaya devam edecek. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarının bir damlasının dahi yerde kalmayacağını hepiniz bilin. Bunun hesabı mutlaka soruldu, sorulmaya devam ediliyor. İster dağda, ister ovada, ister karda, ister kışta, ister gece, ister gündüz bu mücadele aralıksız sürdü, sürmeye devam edecek. Bu konuda biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak milletimizin sevgisini, milletimizin güvenliğini taşımaktan büyük bir mutluluk, şeref duyuyoruz. Dolayısıyla milletimizin, silahlı kuvvetlere olan güvenini sarsmadan, sevgisini eksiltmemek bizim en önemli amacımızdır, maksadımızdır. Bütün çalışmalarımızda bunun üzerinde önemle durmaktayız."