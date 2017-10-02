Genelkurmay Başkanı Akar İran'da

Ekber KARABAĞ / TAHRAN, 1 Ekim (DHA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere İran\'a geldi.



Orgeneral Akar\'ı Tahran Mehrabad Hava Limanı\'nda Uluslararası İşlerden Sorumlu İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Nizami, Türkiye\'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin ve Askeri Ateşe Albay Ömer Özgül karşıladı.



Geçen ağustos ayında Türkiye\'ye gelen İranlı mevkidaşı Tümgeneral Muhammed Bakıri\'nin daveti üzerine Tahran\'a gelen Akar, yarın sabah resmi törenle karşılanacak. Akar\'ın İran\'daki temasları kapsamında Irak\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin bağımsızlık referandumu ve bu konuda iki ülkenin atacağı adımlar başlıca konu olarak ele alınacak.

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