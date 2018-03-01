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Genelkurmay Başkanı Akar Irak'a gitti

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler de, Bağdat ziyaretinde Akar'a eşlik ediyor

01 Mart 2018 20:25

Genelkurmay Başkanı Orgenal Hulûsi Akar, Irak'a süpriz ziyaret gerçekleştirdi. TSK'dan yapılan açıklamada Akar'ın terörle mücadele kapsamında görüşmeler gerçekleştirileceği bildirildi.

Haberturk'ten Çetiner Çetin'in edindiği bilgiye göre Org. Akar, "PKK başta olmak üzere bölgesel tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı ortak mücadele konseptini" görüşecek.

Ziyarette PKK ile mücadele kapsamında, Türk ve Iraklı yetkililerin ileriye dönük gerçekleştirebileceği ortak hamlelerin masaya yatırılacağı öğrenildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler de Akar'a ziyaretinde eşlik ediyor.

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