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Genelkurmay Başkanı Akar ile Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'da bayram namazı kıldı

Uğur BUDAK, ŞANLIURFA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Hulusi Akar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı

01 Eylül 2017 12:10

Uğur BUDAK, ŞANLIURFA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Hulusi Akar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bayram namazını Şanlıurfa\'da kıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Akar ve Fakıbaba, namazın ardından Balıklıgöl’de kutsal olduklarına inanılan balıklara yem atıp dilek tutu.
Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere dün kuvvet komutanları ile Şanlıurfa’ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bayram namazını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Vali Abdullah Erin ile birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camisi\'nde kıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı camiye namaz kılmaya gelen vatandaşlar üst aramaları yapıldıktan sonra içeri alındı. Bakan Fakıbaba ile Orgeneral Akar, namazın ardından cami önünde kendilerine ilgi gösteren vatandaşlarla bayramlaştı. Fakıbaba ve Akar daha sonra yürüyerek Balıklıgöl\'e gitti ve burada balıklara yem atarak dilek tuttu.

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