Genelkurmay Başkanı Akar: 10 Kasım'ı bir matem günü yerine, Atatürk'ün devrimlerini anlatma fırsatı olarak görüyoruz

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 77. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Atatürk'ün “Büyük ölülere matem gerekmez; fikirlerine sadakat gerekir” sözünü hatırlatan Akar, “TSK’nın mensupları olarak ‘Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir’ düşüncesinden hareketle, ebedi başkomutanımız Atatürk’ün maddi varlığının aramızdan ayrıldığı 10 Kasım tarihini bir matem günü olarak kabul etmek yerine, onun düşünce ve devrimlerini daha iyi anlamak ve anlatmak için birfırsat olarak görüyoruz” dedi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 10 Kasım mesajı şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Değerli Mensupları,

Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve eşsiz devlet adamı, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, sonsuzluğa uğurlandığı günün 77’nci yıl dönümünde saygı, şükran ve özlemle anıyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensupları olarak “Büyük ölülere matem gerekmez; fikirlerine sadakat gerekir.” düşüncesinden hareketle, Ebedî Başkomutanımız ATATÜRK’ün maddi varlığının aramızdan ayrıldığı 10 Kasım tarihini bir matem günü olarak kabul etmek yerine, O’nun düşünce ve devrimlerini daha iyi anlamak ve anlatmak için bir fırsat olarak görüyoruz.

Bir millete, yitirmek üzere olduğu özgüveninin ve ulus bilincinin yeniden kazandırılması, bütün imkânsızlıklara rağmen verilen İstiklal Savaşı’nın zaferle sonuçlandırılması, yönetimde egemenliğin kayıtsız şartsız millete verilmesi ve her şeyden önemlisi; modern hukuk kurallarına dayanan çağdaş ve laik bir devletin tüm kurumlarıyla inşa edilmesi gibi başarıları, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü çağdaşları arasında farklı ve ayrıcalıklı bir konuma yükseltmektedir.

Ebedî Başkomutan ATATÜRK, aramızdan ayrılışından bu yana geçen 77 yıllık sürede, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olmakla kalmayıp, bütün dünyada kabul gören engin düşünceleriyle, çağdaşlaşmayı hedefleyen toplumlar için de uyanışın öncüsü olmuştur.

O’nun düşünce sistemi; insan sevgisi, bilim ve akılla beslenen birleştirici ve bütünleştirici yapısıyla milletimiz ve insanlık için kurtuluşun, bağımsızlığın, gelişmenin, ilerlemenin ve uygarca yaşamanın evrensel bir sembolü hâline gelmiştir. Atatürkçü Düşünce Sistemi, bu özellikleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak yaşamasının teminatı olan değerler manzumesidir.

Bu değerlerin milletimiz için taşıdığı önemin bilinciyle hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri; yüce milletimizin emrinde, kendisine tevdi edilen görevleri “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” anlayışıyla yerine getirerek bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın sembolü olmayı sürdürmektedir.

Aziz ATATÜRK,

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak, yolumuzu aydınlatan fikir ve düşüncelerinin ışığında; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içinde çalışıp etkin, caydırıcı, saygın bir ordu olan Silahlı Kuvvetlerimizin itibarına katkı sağlayarak milletimizin birlik ve beraberliğinin ve bayraklaşan kutsal vatan topraklarının bekasının en önemli teminatı olmaya devam edeceğimize, manevi huzurunuzda söz veriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; ulusal egemenlik ve bağımsızlığımızı yeniden kazanmamızı sağlayarak bizlere üzerinde yaşadığımız cennet vatanı armağan eden sizi ve tüm silah arkadaşlarınızı, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıranız önünde saygı ve şükranla eğiliyorum.

Ruhunuz şâd olsun.