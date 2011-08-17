Genelkurmay Adli Müşaviri de tutuklandı

T24 - İnternet Andıcı davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Genelkurmay Adli Müşaviri ile Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu ve Albay Hulusi Gülbahar tutuklandı. Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, mahkemedeki ifadesinde andıçta kendisinin imzaladığı bölümde hukuka aykırı bir şey olmadığını savundu. Hukuk müşavirliğinin danışma makamı olduğunu belirten Çubuklu, icra makamı olmadığını söyledi. Çubuklu, MOBESE örneğini vererek sitelerde suç unsuru varsa kullananların sorumlu olduğunu ve bu kişilerin de bulunması gerektiğini söyledi. Çubuklu sitelerin hükümete karşı değil kötü niyetlere karşı kurulduğunu savundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın da onayları olduğunu belirten Çubuklu, "Bu mantıkla sayın bakanımızın da ara yönetici olması lazım" dedi.



İnternet andıcı davasında haklarında yakalama emri çıkarılan Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu ve Albay Hulusi Gülbahar adliyeye getirildi. Üç asker de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Kimlik tespitlerinin ardından sanık komutanların kısa savunmasına geçildi.



Genelkurmay Adli Müşaviri Hıfzı Çubuklu, Genelkurmay Başkanlığı'na ve komuta kademesine hukuki hizmet verdiklerini söyledi. Müşavirliğin danışma makamı olduğunu ve yerindelik denetimi yaptığını ifade eden Çubuklu, icracı makam olmadığını kaydetti.



Soruşturma sırasında iki Albayın verdiği ifadeyi hatırlatan Çubuklu, "Murat Uslukılıç 'Biz andıcı götürdük düzeltme yapıldı hizmete sokuldu' demiş. Adli müşavirliğin görevi hukuka uygun hale getirmektir. Tüm belgeler bize gelir zaten. Hukuka uygunsa paraflarım. Değilse nedenini izah eder düzeltilmesini isterim. Düzeltilmişse imzalarım. Düzeltilmemişse yanına bilgi notu düşerim. Bu andıçta da yapmış olduğum budur." dedi.



Albay Ziya İlker Göktaş'ın da 'andıcı imzaladığını, ancak kafasına takılan şeyler olduğunu, adli müşavirlik imzaladığı için sakınca olmadığını düşündüğünü' söylediğini belirten Çubuklu, "Belge hukuka uygunsa paraflarız. Daha sonra biz üst makama göndeririz. Üst makam Genelkurmay Başkanı veya ikinci başkandır. Andıçta benim parafe ettiğim bölümde hukuka aykırı bir şey yok. Buna kimsenin itirazı da yok. Herhangi bir evrak imzalandığında evrakla ilgili yapılacak işlem hazırlayan ilgili başkanlığa aittir." diye konuştu.



Söz konusu andıç ile geçmişte işlendiği iddia edilen suçlara kılıf hazırladığı suçlamasının yapıldığını ifade eden Çubuklu, "Bu andıç geçmişteki suçları ortadan kaldıramaz, kılıf da olamaz. Bu Meclisten çıkan bir kanun gibidir." ifadelerini kullandı.



Sitelerin 1998 yılından itibaren kullanıldığını ve amacın TSK'ya karşı menfi yayınlara karşılık vermek olduğunu savunan Çubuklu, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitelerinin tedariki için imzaladığı belge olduğunu söyledi. 2007 ve 2008 yıllarında da MSB'nin onay belgelerinin olduğunu kaydeden Çubuklu, "2009'daki andıç değil 2007 ve 2008'deki bu onaylar kılıf olabilir. Bu siteler hükümete karşı değil kötü niyetlere karşıdır." iddiasında bulundu.



İfadesinde MOBESE örneğini veren Çubuklu, "MOBESE kuruluyor halkın güvenliği için. Emniyetin adli müşavirliği onay veriyor. Kullanan 2-3 kişi şantaj için evleri, vatandaşları dikizliyor. Sonra yakalanıyor. 'Kim onay verdi bu MOBESE'ye?' deniyor. Adli müşavirlik. Böyle şey olmaz." diye konuştu.



Çubuklu'nun bu ifadeleri üzerine mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özese, "Kimler yapmış?" diye sordu. Çubuklu, "Bilemem. Suç içerikli yayınlar varsa sorumlusu kulananlardır." karşılığını verdi.



2007 ve 2008 tarihindeki MSB onayını hatırlatan Çubuklu, "Bu mantıkla hürmet ettiğimiz, hukuka son derece bağlı sayın bakanımızın da ara yönetici olması lazım. O da iyi niyetle onay vermiştir. Ama suç işleyen varsa tespit edilmelidir." dedi.



Savunmasında geçmişte, akreditasyonun kaldırılmasını istediğini anlatan Çubuklu, darbe döneminden kaldığını tahmin ettiği askere ait radyoların da yasalara aykırı olduğunu bildirdiğini, bu işleri yapan birinin söz konusu siteler ile idda edilen suçları işlemesinin mantığa aykırı olduğunu kaydetti. Çubuklu suçsuz olduğunu savundu.

