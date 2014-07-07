Genelkurmay: ABD, Duhok'ta Müşterek Harekat Merkezi kurdu

IŞİD'e bağlı birlikler Irak’ta bağımsız bir devlet kurmak için yoğun çatışmalar sürdürürken, Amerikan yönetiminin merakla beklenen adımı geldi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın Günlük Irak Raporu’na yansıyan bilgilere göre; ABD, Duhok’ta Müşterek Harekat Merkezi kurdu.

Raporun 5. Maddesinde yer alan bilgilerde, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin önemli merkezi olan Duhok’a kargo uçakları ile önemli miktarda malzeme getirildiği ve Müşterek Harekat Merkezi kurulduğu belirtildi.

Önümüzdeki süreçte IŞİD’e yönelik bir hava harekatı beklenirken, raporda dikkat çeken bir madde de Rusya’yla ilgili oldu.

Rusya’nın kısa süre once Irak’a verdiği savaş uçaklarının, Rus pilotlar tarafından kullanıldığı ve IŞİD yönetiminin vurulduğu bilgisi raporda yer aldı.