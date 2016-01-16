T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay: Sur, Cizre ve Silopi'de 544 PKK'lı etkisiz hale getirildi

TSK, Silopi'de 135, Cizre'de 308 ve Sur'da ise 101 PKK mensubunun öldürüldüğünü açıkladı

16 Ocak 2016 20:01

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonlarında Silopi'de 135, Cizre'de 308 ve Sur'da ise 101 olmak üzere toplam 544 PKK mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 15 Aralık 2015'te Şırnak'ın Silopi, Cizre ve 19 Aralık 2015'te ise Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tespit edilen PKK mensuplarına yönelik başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.

Silopi'deki operasyonlarda bugüne kadar 135 PKK mensubunun öldürüldüğü belirtilerek, bunların önemli bir kısmının vatandaşların ihbarı sonucu kaçarken yakalandığı ifade edildi.

 

"732 patlayıcı imha edildi"

 

Açıklamada, operasyonlarda 732 el yapımı patlayıcının imha edildiği, 218 barikatın kaldırıldığı ve 31 hendeğin kapatıldığı belirtilerek, "Bölücü terör örgütünün eylem kabiliyeti sonlandırılmakla birlikte, geride kalan hendek ve barikatların ortadan kaldırılması, el yapımı patlayıcıların temizlenmesi ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik arama ve temizleme faaliyetlerine devam edilmektedir. Bu faaliyetin icrası hayati önemi haiz olup, vatandaşlarımızın tehlikesiz bir ortamda huzur içinde yaşamalarına yöneliktir" dendi.

Cizre'deki operasyonlarda ilçenin yüzde 67'sindeki hendek ve barikatların kaldırıldığı, PKK mensubu 308 kişinin etkisiz hale getirildiği, bunlardan bir kısmının da vatandaşların ihbarı sonucu kaçarken yakalandığı söylenen açıklamada, operasyonlarda 429 el yapımı patlayıcının imha edildiği, 313 barikatın kaldırıldığı ve 37 hendeğin kapatıldığı belirtildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlarda ise ilçenin yüzde 71'inde hendek ve barikatların kaldırıldığı, 58 el yapımı patlayıcının imha edildiği, operasyonlarda PKK mensubu 101 kişinin etkisiz hale getirildiği, 59 el yapımı patlayıcının imha edildiği, 84 barikatın kaldırıldığı ve 6 hendeğin de kapatıldığı bilgisi aktarıldı.

 

ETİKETLER

genelkurmaytskaskerterörteröristpkkmensupoperasyonsurcizresilopidiyarbakırşırnakhaber

İlgili Haberler

Genelkurmay: Cizre'de 11 PKK'lı öldürüldü

Açıklamada süren operasyonlarda öldürülen PKK'lı sayısının Cizre’de 261, Sur’da 78 ve Silopi’de 126 olduğu kaydedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24