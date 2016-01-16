Genelkurmay: Sur, Cizre ve Silopi'de 544 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonlarında Silopi'de 135, Cizre'de 308 ve Sur'da ise 101 olmak üzere toplam 544 PKK mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 15 Aralık 2015'te Şırnak'ın Silopi, Cizre ve 19 Aralık 2015'te ise Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tespit edilen PKK mensuplarına yönelik başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.

Silopi'deki operasyonlarda bugüne kadar 135 PKK mensubunun öldürüldüğü belirtilerek, bunların önemli bir kısmının vatandaşların ihbarı sonucu kaçarken yakalandığı ifade edildi.

"732 patlayıcı imha edildi"

Açıklamada, operasyonlarda 732 el yapımı patlayıcının imha edildiği, 218 barikatın kaldırıldığı ve 31 hendeğin kapatıldığı belirtilerek, "Bölücü terör örgütünün eylem kabiliyeti sonlandırılmakla birlikte, geride kalan hendek ve barikatların ortadan kaldırılması, el yapımı patlayıcıların temizlenmesi ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik arama ve temizleme faaliyetlerine devam edilmektedir. Bu faaliyetin icrası hayati önemi haiz olup, vatandaşlarımızın tehlikesiz bir ortamda huzur içinde yaşamalarına yöneliktir" dendi.

Cizre'deki operasyonlarda ilçenin yüzde 67'sindeki hendek ve barikatların kaldırıldığı, PKK mensubu 308 kişinin etkisiz hale getirildiği, bunlardan bir kısmının da vatandaşların ihbarı sonucu kaçarken yakalandığı söylenen açıklamada, operasyonlarda 429 el yapımı patlayıcının imha edildiği, 313 barikatın kaldırıldığı ve 37 hendeğin kapatıldığı belirtildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlarda ise ilçenin yüzde 71'inde hendek ve barikatların kaldırıldığı, 58 el yapımı patlayıcının imha edildiği, operasyonlarda PKK mensubu 101 kişinin etkisiz hale getirildiği, 59 el yapımı patlayıcının imha edildiği, 84 barikatın kaldırıldığı ve 6 hendeğin de kapatıldığı bilgisi aktarıldı.